"Indický scénář" se opakuje v Nepálu, chybí lůžka i lékaři. Vakcíny jsou v nedohlednu

V Evropě počet nemocných covidem-19 pomalu klesá, jednotlivé země znovu otevírají hranice, obchody i bary. Jinde ve světě ale právě teď zažívají nejtěžší chvíle od samého začátku pandemie. Poslední týdny se pozornost obrátila k Indii. Hned vedle, v mnohem menším třicetimilionovém Nepálu, se odehrává podobné drama. Jeho příklad ukazuje, co hrozí, když chudší oblasti světa zůstanou bez očkování.

Zatímco Indie v posledním týdnu hlásila v přepočtu na milion lidí průměrně 231 nových případů nákazy denně, v Nepálu to bylo dokonce 296 nově nakažených. Teď oficiální čísla naznačují, že země sevřená mezi štíty Himálaje, má už to nejhorší pandemické období za sebou. "Nejspíš to ale není pravda," upozorňuje Andrew Schroeder z neziskové organizace Direct Relief.

Nepál kvůli nedostatku testů zdaleka nezachytí všechny případy. Špatný zdravotní systém navíc nemá ani kapacitu velkou část z nich léčit. Nemocnice musí pacienty s covidem-19 odmítat a každý den nepřežije zhruba 200 lidí.

Jednou z obětí je i padesátiletý Lal Bahadur Thakur. Zemřel minulé pondělí ve státní nemocnici Trishuli, která se nachází zhruba 50 kilometrů od hlavního města Káthmándú. Udusil se. Jeho dvacetiletý syn, i když se ze všech sil snažil, nikde v okolí nedokázal sehnat volný plicní ventilátor, který by mohl jeho otce zachránit.

Kromě toho akutně chybí i obyčejná lůžka, kyslík a zdravotníci. Podle WHO je v zemi na deset tisíc obyvatel pouhých osm lékařů, v Česku je to přes 40.

Na vině je indická mutace

Stejně jako v Indii i v Nepálu je důvodem zhoršení situace nakažlivější indická mutace koronaviru. Laboratoře ji nyní odhalí v takřka sto procentech všech známých případů. Nákazu v Nepálu pomohli rozšířit přeshraniční pracovníci.

Dalším důležitým faktorem byl návrat návštěvníků tradičních slavností Kumbh Mela. Právě na nich se nakazili mimo jiné i bývalý král a královna dnešní nepálské republiky. "Lidé se stali extrémně neopatrnými," říká Retiesh Kanojia, lékař, který působí na nepálsko-indické hranici. První vlna pandemie totiž zasáhla horský stát relativně mírně a jeho obyvatelé nabyli dojmu, že už je za nimi.

Výdaje na testy, zázemí pro léčbu a izolaci lidí nakažených koronavirem nepálská vláda seškrtala už vloni na podzim. Musela totiž začít šetřit, aby si mohla dovolit koupit koronavirové vakcíny. Premiér Khadga Prasad Sharma Oli mezitím pořádal masová politická shromáždění, v soukromí se konaly velké oslavy.

Proočkováno je méně než 1,5 procenta obyvatel

Jenže vakcíny mají zpoždění. Indický sérologický institut, největší výrobce očkovacích látek na světě, nedávno oznámil, že polovinu dodávky určené pro Nepál - který za ni už zaplatil - bude mít k dispozici až na konci letošního roku. Zpožďují se i dodávky do mezinárodního dárcovského systému COVAX. Káthmándú teď vyjednává o dalších nákupech a darech s Čínou a Ruskem. Pomoct by měly i Spojené státy. "Nemáme už žádné další vakcíny," říká mluvčí nepálského ministerstva zdravotnictví Samir Kumar Adhikari.

Aspoň jednu dávku zatím dostalo jen necelých šest procent obyvatel, zcela proočkováno je méně než 1,5 procenta. Pro srovnání - v Evropské unii je to 14 procent, v USA bezmála 38 procent a celosvětově už mělo dvě dávky očkování asi 4,7 procenta populace. A jak píše deník Wall Street Journal, podobné vyhrocení situace jako v Nepálu může v budoucnu potkat řadu dalších menších a chudších zemí - všechny, které mají problém se dostat včas k dostatečnému množství vakcín.

"Pokud ten problém nebudeme řešit systematicky, budeme se potýkat s druhou, třetí, čtvrtou vlnou a tak dále. A s každou z nich přijdou nové, silnější mutace," varuje Dibesh Karmacharya, výkonný ředitel Centra pro molekulární modelování v Káthmándú. Koronavirus podle vědců mutuje častěji, právě když se může nekontrolovaně šířit. "Nepál se ztrácí v celém globálním příběhu (o koronavirové pomoci)," apeluje Sara Beysolow Nyantiová, koordinátorka Organizace spojených národů v Nepálu. Podle ní by teď bohatší státy měly zaměřit svou pozornost do Himálaje a pomoct - především dodávkami očkování.

