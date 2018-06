Nová česká hra na mobily sbírá peníze na dětské uprchlíky. Pes husky v ní zachraňuje štěňata

Husky The Savior. Charitativní mobilní hra na podporu dětí zasažených válkou v Sýrii | Video: ADRA | 01:25

Nová hra Husky: The Savior přibližuje lidem na Západě život dětí, které musí žít ve válkou sužovaných zemích.

Praha - Čeští tvůrci her pro mobilní telefony se rozhodli pomoci dětem, které z jejich domovů vyhnala válka v Sýrii. Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA v pondělí vydají hru Husky: The Savior. Každý, kdo si ji ve svém mobilu zahraje, pomůže získat peníze pro dětské uprchlíky.

"Většina zisku půjde na podporu vzdělávacích projektů pro syrské děti v Libanonu," říká ředitel české pobočky ADRA Radomír Špinka.

Pracovníci jeho organizace v Libanonu pomáhají dětem, které do této země utekly kvůli občanské válce v Sýrii. Organizují pro ně například školní výuku nebo psychologickou pomoc.

V chystané hře pes z plemene husky zachraňuje ztracená štěňata. Když hráč přijde o "život", může se do hry vrátit například zhlédnutím reklamy - což zároveň generuje příspěvek na pomoc syrským dětem. Dalším způsobem pomoci je dobrovolný nákup "měny", která se ve hře používá.

Hru vyvinul tým kolem herního designéra Šimona Pánka. "Všichni víme, co se děje v Sýrii, přesto nejsme schopni to zastavit," popsal Pánek, proč se do projektu pustil.

Zájemci si můžou hru zdarma stáhnout do svých chytrých mobilů a tabletů s operačním systémem Android nebo iOS.