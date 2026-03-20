Hra: Pomozte Donaldu Trumpovi a odminujte Hormuzský průliv

Jen s obtížemi se daří tankerům s ropou proplouvat nebezpečným Hormuzským průlivem. Úspěšně ho zdolávají jen lodě, které se souhlasem Íránu míří do Asie. Většina tankerů se ale do úžiny neodváží. Bojí se dronových útoků. Rizikem mohou být i podmořské miny, které se podle zpráv médií pokusil naklást íránský režim. Pomozte je objevit, variaci na oblíbenou hru najdete pod textem.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých dnech vyzval evropské spojence v NATO, aby se podíleli na zajištění bezpečné plavby průlivem. Evropští lídři ale výzvu nejprve odmítli. Až ve čtvrtek pět evropských států spolu s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zabezpečení průlivu.
V online hře Aktuálně.cz můžete Donaldu Trumpovi a jeho čerstvým spojencům pomoci ničit nakladené miny i vy. Obrazně tak umožníte, aby průlivem opět mohla proudit ropa a zkapalněný plyn. Přispějete tím ke snížení cen paliv po celém světě – včetně českých pump. Odhalte 67 nastražených min ve verzi pro počítač či 18 ve verzi pro mobily.
Pomozte Donaldu Trumpovi odminovat Hormuzský průliv
Íránci jdou tvrdě na věc. Hvězda se vyfotila s dubajským emírem, za trest nepojede na MS
Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars.
ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce s Ukrajinou už o nejméně 204 tisíc vojáků, uvádí BBC
Ve válce, kterou před čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 204.626 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Stanice podotkla, že skutečné ztráty budou pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
ŽIVĚ Pavel stvrdil rozpočet se schodkem 310 miliard, rozpočtové provizorium skončí
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Vyplývá to z informací na webu sněmovny. Podepsaný rozpočet začne platit den po svém zveřejnění ve Sbírce zákonů. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
Na festivalu Jeden svět vyhrál film Moje slovo proti mému. Otevírá téma psychoterapie
Mezinárodní soutěž 28. ročníku festivalu filmů o lidských právech Jeden svět vyhrál nizozemský snímek Moje slovo proti mému režisérky Maasji Oomsové. Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii si odnesli Mehrdád Oskúí a Soraja Achlaghíová za koprodukční snímek Liška a růžová luna.