Hongkongského studenta odsoudili za držení zbraní, v batohu měl laserové ukazovátko

Hongkongský soud uznal vinným z držení útočných zbraní šestnáctiletého studenta, u kterého policisté v září před plánovanou demonstrací nalezli laserové ukazovátko a upravený deštník. Za tento trestný čin hrozí v bývalé britské kolonii až tříleté vězení.

Mladík si však zřejmě díky svému věku odpyká jen mírnější trest. Podle agentury AP rozsudek ukazuje, že hongkongské soudy začínají vůči demonstrantům přijímat tvrdší postoj.

Soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že se student chystal laserovým ukazovátkem svítit do očí zasahujícím policistům, čímž by jim mohl ublížit. Po rozhodnutí zůstává mladík ve vazbě až do 25. listopadu, kdy bude určena výše a forma trestu. Nezletilec zřejmě dostane podmínku, nebo mu budou uloženy veřejně prospěšné práce, předpokládá jeho právník.

Užívání laserů proti policistům a bezpečnostním kamerám v minulosti vzbuzovalo kontroverze, podle zákonodárce a právníka Jamese Toa je to však letos poprvé, co soudy ukazovátko označily přímo za zbraň. Poslanec rovněž uvedl, že soud rozhodl na základě slabých důkazů, jelikož měl mladík laserové ukazovátko pouze v batohu a zatím jej k ničemu nepoužil.

Rozhodnutí přišlo jen den poté, co čínský vicepremiér Chan Čen po setkání se správkyní Hongkongu Carrie Lamovou uvedl, že obnovení pořádku ve městě je zodpovědností všech tří složek státní moci, tedy i soudů.

Za držení útočné zbraně byl ve čtvrtek k šesti týdnům vězení odsouzen také čtyřiadvacetiletý student z pevninské Číny. Policisté u něj našli teleskopický obušek. Podle agentury AFP jde rovněž o první podobný případ za posledních pět měsíců. Tento student byl zatčen již v červenci a 14 dní z trestu už tehdy strávil ve vazbě. Nyní si tak odsedí zbylé čtyři týdny.

Demonstrace v Hongkongu vypukly v dubnu kvůli spornému vládnímu návrhu zákona, který měl umožnit vydávání podezřelých z trestné činnosti do pevninské Číny. Úřady jej už zrušily, demonstranti však nadále požadují širší demokratické reformy, nezávislé vyšetření policejních zákroků, odstoupení Lamové a záruky pokračující nezávislosti na Pekingu.

Policie kvůli rostoucímu násilí při protestech zatkla přes 3300 lidí, z nichž třetina jsou studenti. Několik stovek studentů protestovalo i i ve čtvrtek a přerušili promoci na dvou hongkongských univerzitách. Studenti, kteří si přes zákaz zakryli obličeje maskami, vykřikovali slogany, bučeli a otáčeli se zády, když hrála čínská hymna. Policie proti nim ale podle AP nezasáhla.