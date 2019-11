Čtyři zranění při politické hádce v Hongkongu, jeden člověk přišel o část ucha

Nejméně čtyři lidé utrpěli zranění po útoku nožem v místě, kde se konal protest prodemokratického hnutí v Hongkongu. Oznámila to stanice BBC na svém webu s odvoláním na místní média.

Útok se stal v nákupním středisku Cityplaza mall ve čtvrti Tai Koo. Jeden ze zraněných přišel o část ucha, které mu ukousl útočník, údajně přívrženec Pekingu, než ho zpacifikovali ostatní lidé v nákupním centru.

Cityplaza byla dějištěm jednoho z protestů. Útok podle místních médií vyvolaly rozdílné politické názory. Útočník zranil nejméně čtyři lidi, než jej zbil rozzuřený dav a než byl zatčen. Mezi zraněnými se ocitl i místní radní Andrew Chiu Ka-yin, který podle listu The South China Morning Post utrpěl zranění ucha.

Deník vyzpovídal i zraněnou ženu, která uvedla, že útočník se na ni vrhl s nožem po hádce s její sestrou a jejím manželem, ti byli také zraněni.

The Hong Kong Free Press uvedl, že útočník byl přívrženec Pekingu hovořící mandarínštinou, tedy úředním jazykem na pevnině, a že policie později dav rozprášila.

Měsíce trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Jejich spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny.

Hongkong je v současné době spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje. Demonstranti v ulicích od června žádají demokratické reformy, včetně přímé volby správce Hongkongu.