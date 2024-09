Teď už to ví jistě. Americký profesor, který nikdy nechyboval, zná vítěze voleb

Profesor Allan Lichtman z Americké univerzity dokázal od roku 1984 správně předpovědět vítěze prezidentských voleb ve Spojených státech. V predikcích se opírá o metodu, kterou sám vyvinul. Ve čtvrtek pro deník Aktuálně.cz oznámil konečnou předpověď pro letošní souboj o Bílý dům.

Do prezidentských voleb zbývají dva měsíce a Lichtman věří, že je vyhraje kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová. "Jsem přesvědčen, že porazí Donalda Trumpa a stane se 47. prezidentkou Spojených států," potvrdil exkluzivně pro Aktuálně.cz. Letošní volby jsou přitom specifické, protože Harrisová teprve v červenci nahradila na kandidátce demokratů stávajícího prezidenta Joea Bidena, který z boje o Bílý dům odstoupil.

I jeho ale americký profesor favorizoval nad Trumpem. První rozhovor poskytl redakci už v červnu, v němž uvedl, že by se toho muselo ještě hodně pokazit, aby demokraté listopadové volby prohráli.

V dalším rozhovoru na konci července pak uvedl, že věří, že volby vyhraje Harrisová, a že finální predikci zveřejní na konci srpna. Poprvé ji oznámil ve čtvrtek ve videu pro prestižní americký deník The New York Times. "Ale skutečný výsledek záleží na vás, Američané," vyzval voliče.

Lichtman na začátku 80. let vyvinul systém s názvem 13 klíčů k Bílému domu. Metoda funguje na principu jednoduchých otázek zkoumajících politické prostředí před volbami, na které si jednotlivec odpoví buď ano, nebo ne. Jak historik a sociolog vysvětlil, pokud je šest nebo více klíčů nepravdivých, dochází k výměně stran v Bílém domě. Pokud je nepravdivých méně než šest, vítězí stabilita a úřadující prezident.

Podle Lichtmana Trump zatím získal jen tři klíčové body v jeho predikčním systému, zatímco Harrisová osm. Dva klíče týkající se zahraniční politiky jsou stále nerozhodnuté. I kdyby je však nakonec na svou stranu získal Trump, cestu do Bílého domu by mu to nezajistilo. K tomu by potřeboval aspoň šest klíčů.

V červencové předpovědi si sociolog kromě zahraniční politiky nechával otazník u dalších dvou klíčů. Zaprvé, že se o nominaci vládnoucí strany v primárkách nesvede žádný vážný souboj, což se nestalo, a zadruhé že o Bílý dům nebude usilovat žádný významný představitel třetí strany nebo nezávislý kandidát. Zmiňoval tehdy jméno Roberta Kennedyho, synovce exprezidenta Johna F. Kennedyho. Ten však minulý měsíc kampaň zastavil a podpořil Trumpa.

Uznávaný profesor si vysloužil velkou mediální pozornost naposledy po úspěšné predikci voleb v roce 2016, v nichž odhadl vítězství Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou. Tehdy šla jeho předpověď proti většině průzkumů a odborným názorům. Trump mu tehdy krátce po svém vítězství vzkázal: "Profesore, gratuluji, dobrý odhad."

13 klíčů k Bílému domu 1. Po volbách v polovině volebního období má vládnoucí strana ve Sněmovně reprezentantů USA více křesel než po předchozích volbách v polovině volebního období.

2. O nominaci vládnoucí strany se v primárkách nevede žádný vážný souboj.

3. Kandidátem vládnoucí strany je úřadující prezident.

4. O Bílý dům neusiluje žádný významný představitel třetí strany nebo nezávislý kandidát.

5. Ekonomika není v době volební kampaně v recesi.

6. Reálný hospodářský růst přepočtený na obyvatele během volebního období je stejný nebo vyšší než během předchozích dvou volebních období.

7. Současná vláda provádí významné změny v národní politice.

8. Během funkčního období nedochází k dlouhodobým sociálním nepokojům.

9. Vládnoucí administrativa není poznamenána žádným velkým skandálem.

10. Vládnoucí administrativa významně neselhala v zahraničních nebo vojenských záležitostech.

11. Vládnoucí administrativa dosáhla významného úspěchu v zahraničních nebo vojenských záležitostech.

12. Kandidát vládnoucí strany je charismatický nebo je národním hrdinou.

13. Soupeř kandidáta vládnoucí administrativy není charismatický ani není národním hrdinou.

Letos průzkumy predikují těsný souboj. Například srpnové předvolební šetření listu The Wall Street Journal ukázalo, že Bidenova viceprezidentka má nad svým rivalem náskok jednoho procentního bodu a v přímém souboji by zvítězila v poměru 48 ku 47 procentům. Předvolební šetření se uskutečnilo po sjezdu demokratů, který Harrisovou potvrdil jako oficiální kandidátku. Jde o první průzkum tohoto deníku, v němž ženská kandidátka vede.

Výsledky průzkumu potvrzují trend z posledních týdnů, kdy se americké viceprezidentce podařilo vyrovnat náskok, který měl Trump nad Bidenem, když se ještě prezident ucházel o znovuzvolení.

Pro volby budou klíčové výsledky v sedmi takzvaných swing states, tedy kolísavých státech, v nichž jsou šance demokratů a republikánů dlouhodobě vyrovnané. I tady série průzkumů ukazuje na těsný výsledek.

Allan Lichtman americký profesor Od roku 1973 vyučuje na Americké univerzitě ve Washingtonu. V roce 1981 vytvořil slavný model předpovídání prezidentských voleb s názvem Klíče k Bílému domu. Na jeho vývoji spolupracoval s ruským matematikem a seismologem Vladimirem Keilis-Borokem. Díky tomu se mu podařilo správně předpovědět, jak dopadnou téměř všechny prezidentské volby. V mimořádně těsném hlasování v roce 2000 správně odhadl, že nejvíc voličských hlasů získá demokratický kandidát Al Gore. Po jejich přepočtu a zásahu Nejvyššího soudu USA nakonec ve sboru volitelů získal většinu republikán George Bush mladší, a stal se tak prezidentem USA. Foto: wikimedia commons / volné dílo

