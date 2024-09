Harrisová a Trump se společně zúčastnili piety za oběti 11. září, podali si ruce

Americký prezident Joe Biden a viceprezidentka a demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová při pietě za oběti teroristických útoků z 11. září 2001 v New Yorku stáli téměř po boku bývalého prezidenta a republikánského kandidáta do listopadových prezidentských voleb Donalda Trumpa. Trump a Harrisová si při této vzácné příležitosti podali ruce.

Stalo se tak jen několik hodin po vypjaté televizní debatě obou prezidentských kandidátů, kteří se podle médií setkali tváří v tvář vůbec poprvé.

Během obřadu na místě zvaném Ground Zero v centru New Yorku, kde před 23 lety dvě civilní dopravní letadla unesená islámskými radikály narazila do dvojice mrakodrapů Světového obchodního střediska, nezazněly žádné projevy. Přítomní příbuzní obětí místo toho přečetli jména téměř tří tisíc lidí, kteří při útoku zahynuli.

Obřadu se zúčastnil i Trumpův kandidát na viceprezidenta J. D. Vance a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Právě on zprostředkoval podání rukou mezi Harrisovou a Trumpem, kteří přitom spolu prohodili několik slov, povšimla si agentura AP. Oba rivalové z volebního klání se pak postavili jen kousek od sebe, mezi nimi stáli právě Bloomberg a Biden. V 08:46 (14:46 SELČ), kdy první unesené letadlo narazilo do severní věže obchodního centra, byl pak obřad zahájen vyzváněním zvonů a minutou ticha.

Z New Yorku letěli Biden a Harrisová do Shanksville v Pensylvánii, kde se před 23 lety zřítilo do polí další letadlo, jehož cestující přemohli únosce a zřejmě tím zabránili zasažení dalšího cíle, velmi pravděpodobně Bílého domu či Kapitolu. Poté se prezident se svou viceprezidentkou vrátí do Washingtonu, aby navštívili památník v Pentagonu, který zasáhlo čtvrté z unesených letadel.

"V tento den před 23 lety teroristé věřili, že zlomí naši vůli a srazí nás na kolena. Mýlili se. Vždy se budou mýlit. V nejtemnější hodině jsme nalezli světlo. A tváří v tvář strachu jsme se spojili - abychom bránili naši zemi a navzájem si pomáhali," uvedl Biden v ranním prohlášení.

Trump, který má rovněž v plánu navštívit památník v Pensylvánii, televizní stanici Fox News řekl: "Byl to velmi, velmi smutný, strašný den. Nikdy dřív se nic podobného nestalo."

Biden vydal též prohlášení na počest obětí útoků a také statisíců Američanů, kteří se dobrovolně přihlásili k vojenské službě a byli nasazováni v misích v Afghánistánu, Iráku a dalších zónách "války proti teroru", kterou po 11. září 2001 vyhlásil tehdejší americký prezident George W. Bush.

