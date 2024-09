Moment, který děsil republikány. Vlivná Swift může demokratům přihrát mladé i muže

K americkým prezidentským volbám se vyjádřilo už vícero významných kulturních osobností. Podpora žádné z nich ale nevzbudila tolik pozornosti jako oznámení zpěvačky Taylor Swift, že dá svůj hlas demokratce Kamale Harrisové. Jedna z nejúspěšnějších umělkyň současnosti podle analytiků může do výsledku listopadových voleb promluvit.

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka, která se z country umělkyně stala celosvětovou popovou hvězdou, se většinu své osmnáctileté kariéry vyhýbala kontroverzím, stejně jako veřejné podpoře politiků.

Změna přišla až v roce 2018 s prezidentstvím Donalda Trumpa. Zpěvačka vyjádřila podle amerického deníku New York Times lítost, že se k jeho politice nevyjádřila už v roce 2016, než vyhrál volby. "V minulosti jsem se zdráhala veřejně sdělovat své politické názory, ale vzhledem k několika událostem v mém životě a ve světě v posledních dvou letech to teď cítím úplně jinak," připomněl její slova z roku 2018 britský deník The Guardian.

V roce 2018 proto před volbami do Kongresu podpořila ve svém domácím státě kandidáta za demokraty a při posledních prezidentských volbách Joea Bidena. Ten ve své kampani pak používal i její píseň Only the Young.

Proměna postoje se projevila i v její hudbě, kde víc zpívá o právech žen, aby měly možnost svobodně se rozhodovat o vlastním těle, o právech sexuálních menšin nebo se vyjadřuje proti rasismu a sexismu. Tedy o tématech, která dělí republikánské a demokratické kandidáty.

Narážka na Vance

Letos si Swift s ohlášením podpory počkala až na první debatu mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou, která proběhla v úterý večer tamního času. Jen několik minut po jejím skončení na svém instagramovém účtu oznámila, že v listopadu dá svůj hlas demokratce Harrisové.

"Udělala jsem si průzkum, učinila jsem vlastní volbu," napsala na sociální síť, kde má 283 milionů sledujících. "V prezidentských volbách 2024 dám hlas Kamale Harrisové a Timu Walzovi," uvedla. Harrisovou označila za nadanou vůdkyni, s níž jako prezidentkou "můžeme v této zemi dosáhnout hodně věcí, pokud budeme mít klidné vedení bez chaosu".

Její kritiku si naopak vysloužil kandidát republikánů za to, že ve své kampani použil její upravenou fotografii s nápisem "Taylor chce, abyste volili Donalda Trumpa". Zpěvačka k tomu však nikdy nedala svolení. "Přivedlo mě to k závěru, že musím být jako volička velmi transparentní ohledně mých skutečných plánů pro tyto volby. Nejjednodušší cesta, jak bojovat se zavádějícími zprávami, je pravda," napsala.

Pod příspěvkem se podepsala jako "bezdětná kočičí dáma". Šlo o narážku na J. D. Vance, kterého si Trump vybral jako kandidáta na viceprezidenta a jenž těmito hanlivými slovy v minulosti označil politiky Demokratické strany včetně Harrisové. Post americké popové hvězdy za hodinu získal 3,3 milionu lajků.

Co říkají průzkumy

Jestli dokáže zpěvaččina podpora zasáhnout do voleb, není zatím jisté. Nálady ve Spojených státech ale ukazují, že její podpora je zásadnější než jiných celebrit. Agentury se tak v průzkumech veřejného mínění neptaly lidí, jestli by je ovlivnilo, komu dá hlas moderátorka Oprah Winfrey, herec George Clooney nebo zpěvačka Olivia Rodrigo, kteří podpořili Harrisovou. Ani na to, jestli jejich rozhodnutí ovlivní názor miliardáře Elona Muska nebo bývalého wrestlera Hulka Hogana, kteří podporují Trumpa.

Jediný, na koho se ptali, byla právě Taylor Swift, která na současném světovém turné prolomila dosavadní rekord a prodala lístky za miliardu dolarů. Až 22 procent těch, kteří při posledních volbách hlasovali pro Bidena, v květnu dokonce uvedlo, že by volili republikány, pokud by je k tomu zpěvačka vyzvala. U voličů, kteří minule hlasovali pro Trumpa, by svůj hlas kvůli Swift změnilo 16 procent dotázaných, cituje z průzkumu časopis Newsweek. Předvolební šetření probíhalo na začátku května, tedy ještě předtím, než z kandidátky Demokratické strany odstoupil současný prezident Joe Biden.

Podle průzkumu je Swift vlivnější u mužů - dá na ni až 27 procent z nich, oproti jedenácti procentům žen, a mladší voliči do 24 let. Až třetina z nich uvedla, že je pro ně zpěvaččin názor důležitý. U voličů nad 65 procent číslo kleslo na 14 procent.

Političtí experti oslovení stanicí NPR se domnívají, že Swift demokratům mnoho nových voličů nezíská, může ale podle nich zvýšit podporu mladých Američanů. Ti byli důležití i pro Bidenovo vítězství v roce 2020.

Svůj vliv prokázala zpěvačka už loni, když na sociálních sítích vyzvala své fanoušky, aby se registrovali k volbám a mohli tak v listopadu hlasovat. Vyzvala k tomu v Národní den registrace voličů. Úřady tehdy zaznamenaly 35 tisíc nových registrací, o 23 procent víc oproti normálu. U osmnáctiletých došlo dokonce ke zvýšení zájmu o 115 procent.

S americkými analytiky souhlasí i novinář a bývalý reportér CNN Tomáš Etzler. "Jsem si naprosto jistý, že se jí může povést přesvědčit řadu mladých voličů," řekl v novém podcastu Americký sen deníku Aktuálně.cz.

Trumpovy narážky

Přestože Trumpův tým nynější vyjádření Taylor Swift přešel s tím, že spousta jejích fanoušků bude volit republikánského kandidáta, samotný exprezident by o její podporu podle názorů mnohých analytiků stál. Kromě upraveného snímku, proti kterému se Swift vymezila, sdílel republikánský kandidát i lživý článek o tom, že fanoušci zpěvačky se po zrušení koncertu ve Vídni kvůli teroristické hrozbě začínají obracet k Trumpovi.

Už v minulosti se navíc vyjádřil, že nechápe, proč by zpěvačka, která započala svoji kariéru žánrem country tradičně spojeným s konzervativními postavami, volila Joea Bidena. "Překvapuje mě, že country hvězda může být úspěšná, když je liberální," prohlásil.

Novinář Ramin Setoodeh, který s ním citovaný rozhovor vedl, prohlásil, že má pocit, že Trump je na Swift "absolutně fixovaný". Podle něj si americký exprezident myslí, "že Swift ho má tajně ráda". "Myslím, že je pro něj příliš těžké přijmout fakt, že někdo, kdo je slavný a má velký dosah, by nepodporoval jeho kandidaturu… I Donald Trump ví o hodnotě, jakou podpora Taylor Swift má," cituje ho The Guardian. Setoodeh je také autorem nové knihy o Trumpovi "Apprentice in Wonderland".

