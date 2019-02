Aktualizováno před 1 hodinou

Politické strany začaly představovat kandidáty pro volby do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 24. a 25. května. Podívejte se, kdo z matadorů by chtěl křeslo obhájit, jaké nové tváře strany nasadily a kdo půjde do voleb společně s dalšími uskupeními. Přehled postupně doplňujeme.