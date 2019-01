Niedermayer chce, aby Češi vůči EU cítili emoci. Chystá se opět kandidovat za TOP 09

Ekonom Luděk Niedermayer chce za TOP 09 opět kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. O tom, na jakém místě kandidátky skončí, rozhodne strana v pátek. V minulých eurovolbách v roce 2014 byl lídrem TOP 09, tehdy ještě jako nestraník. O první místo má ale tentokrát zájem i předseda strany Jiří Pospíšil, který je rovněž europoslancem.

"Přijal jsem nominace, mám jich docela dost. Určitě nebudu kandidovat za nikoho jiného než za TOP 09," prohlásil Niedermayer. Popřel tak spekulace, že by se do voleb mohl spojit s europoslanci Pavlem Teličkou, původně zvoleným za hnutí ANO, nebo Jaromírem Štětinou, který v Evropském parlamentu zastupuje TOP 09, ale pro letošní volby založil vlastní hnutí.

Niedermayer v pondělí spustil webovou stránku nazvanou Má Evropa. Na ní chce pomocí videí publikovat příběhy lidí, kteří se svěřují, co pro ně znamená Evropa. Podle europoslance je potřeba "říct nahlas, že je to dobře, že jsme součástí Evropské unie".

Jak si cení Evropy Svěrák či Holubová

Na webu zatím visí především zpovědi mladých lidí, kteří mluví o tom, jak si cení Evropy bez hraničních kontrol. Niedermayer na stránku pověsil i svůj rozhovor s režisérem Zdeňkem Svěrákem, v němž Svěrák mluví o evropanství.

Ze známých osobností Niedermayer chystá ještě herečku Evu Holubovou nebo ekonoma Tomáše Sedláčka. Jde mu ale prý především o to, aby přispívali naprosto neznámí lidé.

Europoslanec upozorňuje na průzkumy, podle kterých zhruba jen třetina Čechů podporuje členství Česka v EU. Přitom ale téměř 70 procent občanů tvrdí, že členství v unii je prospěšné například z hlediska vlivu na kvalitu života. "Nemá cenu upozorňovat, co vše díky EU máme. Lidé to vědí. Jde o emoci, kterou v lidech musíte vyvolat," tvrdí Niedermayer.

Podle něj je potřeba zvýšit oblíbenost unie u Čechů. Obává se, že pokud se to nestane, lidé snáze podlehnou těm, kteří prosazují vystoupení Česka z unie. "Připadá nám, jako by to, že patříme do Evropy, bylo něco samozřejmého. Vlastní chybou to ale můžeme ztratit," varuje europoslanec.

Svým projektem tak chce upozorňovat na to, že člověk se může cítit zároveň Čechem i Evropanem. Něco takového se přitom podle něj kvůli vlivu názorů politiků, jako je Václav Klaus, v Česku "nenosí".

