Podcast: EU ocenila neziskovky za boj proti bezdomovectví, podpora v Česku ale chybí

Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi oběťmi zemětřesení na Haiti byli čeští občané. Situaci i nadále sleduje. Haiti zatím Česko o pomoc po přírodní katastrofě nepožádalo.

Sobotní zemětřesení o síle 7,2 stupně si podle posledních informací vyžádalo 304 obětí, nejméně 1800 lidí utrpělo zranění. Zničeny byly podle odhadů stovky domů.

Pokud by Haiti o pomoc Českou republiku požádalo, byli by do karibského státu vysláni pražští hasiči. České televizi to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Ostravští hasiči v posledních dnech pomáhali s likvidací lesních požárů v Řecku.

"Pokud by byla vyslána česká pomoc, primárně o ní musí rozhodnout ministr vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničí," sdělil ČT Vlček. Hasiči podle něj už udělali přípravu na případnou cestu. "Máme nasmlouvaného leteckého dopravce," dodal Vlček.