"EU není dojná kráva." Europoslanci se pustili do Babiše, Rumunka ho nazvala mafiánem

Evropští poslanci tvrdě zkritizovali Andreje Babiše za to, že neřeší svůj konflikt zájmů a dál spolurozhoduje o dotacích pro holding Agrofert. K závěru, že se český premiér nachází v situaci střetu zájmů, neboť "stále ovládá Agrofert", dospěl nedávný evropský audit. A právě jeho zveřejnění se stalo důvodem, proč europoslanci, celkově už potřetí, opět probírali kauzu šéfa vlády.

Od naší zpravodajky z Bruselu - Do debaty na plénu Evropského parlamentu se ve středu dopoledne přihlásily tři desítky zákonodárců napříč frakcemi a kromě dvou poslanců Babišova hnutí ANO nikdo nevystoupil na jeho podporu. Diskuse tak ukázala, že na půdě unijního sněmu nemá Babiš spojence.

Diskuse byla místy osobní, třeba když rumunská poslankyně za socialisty Maria Grapiniová označila Babiše za "mafiána", který se "obohacuje z peněz EU". Rakušan Hannes Heide zase českému premiérovi vzkázal: "Evropská unie není kráva, která potřebuje podojit, pane Babiši."

Celkově se ale poslanci drželi systémových výtek na adresu rozdělování dotací v EU. Kromě Andreje Babiše byla jejich terčem i Evropská komise, která je podle mínění politiků pomalá a netlačí dostatečně na dodržování pravidel. "Jak je možné, že ten, kdo rozhoduje o dotacích, je stále přijímá? Jak je možné, že na závěr auditu k zemědělským platbám čekáme rok a půl?" zeptala se na úvod německá europoslankyně Monika Hohlmeierová, šéfka výboru pro rozpočtovou kontrolu a jedna z iniciátorek středeční debaty.

Europoslanci se konkrétně ptali přítomného komisaře pro rozpočet Johannese Hahna, proč se společnostem v holdingu Agrofert stále vyplácejí zemědělské platby, když o nich Andrej Babiš vyjednával na Evropské radě při dojednávání nového sedmiletého rozpočtu EU.

Zástupci Evropské komise a také Rady EU se drželi zpátky ve svých komentářích. Eurokomisař Hahn několikrát zopakoval, že ochrana rozpočtu je pro komisi "prioritou" a firmám, jež profitují ze střetu zájmů, navrhne zastavení plateb. K tomu, aby komise stopla agrární dotace podnikům kvůli střetu zájmů, často Bruselu podle Hahna chybí "znalost konečných příjemců peněz".

Komisař zároveň potvrdil, že na konflikt zájmů je možné použít nové pravidlo o ochraně evropského rozpočtu. Pokud by bylo aktivováno, mohlo by vést až k plošnému zmrazení dotací pro celé Česko za předpokladu, že by Brusel dospěl k tomu, že v zemi nefunguje právní stát.

Debaty se rozhodli neúčastnit zástupci z liberální frakce Renew Europe, jejímž členem je i Babišovo hnutí. Proč, to vedení frakce nezdůvodnilo. Jedinými hlasy na obranu Andreje Babiše tak byla vystoupení dvou českých europoslanců ANO. Ondřej Knotek kolegům vzkázal, že audit vychází ze starých dat a ve skutečnosti se prevence střetu zájmů v Česku "velmi zlepšila".

Poslankyně Dita Charanzová řekla, že "nakládání s penězi EU není v ČR ohroženo", a varovala před plošnou stopkou dotací pro celou zemi, což by pocítili všichni čeští občané. Ze stejného důvodu před zastavením dotací varovali také pirátští europoslanci. Upozornili ale, že veškeré případné penále má zaplatit "jen a pouze Agrofert".

Středeční debata poslouží jako další vstup pro formulaci nové rezoluce ke kauze Andreje Babiše, kterou europoslanci nyní připravují. Hlasovat o ní budou na červnové schůzi. Pracovní verze právně nezávazného dokumentu je dosud nejtvrdší kritika českého premiéra. Poslanci v ní opouštějí rámec čistě střetu zájmů a hodnotí celkový Babišův vliv na nezávislé instituce v zemi.

Hned několik frakcí v ní zpochybňuje, jestli v Česku ještě funguje právní stát, a zmiňují rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten coby důvod odstoupení z funkce uvedl "politické tlaky" na svoji osobu.

Video: Babiš je špičkou ledovce nefunkčního systému, říká právník