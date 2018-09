Ať si to lépe nastuduje. Jourová se opřela do Klause kvůli svobodě slova na internetu

Václav Klaus mladší chce předložit návrh zákona, který by až na výjimky, jako je "genocida a podobně", zaručoval naprostou svobodu slova na internetu. Česká eurokomisařka Věra Jourová se proti tomu ostře ohradila.

Štrasburk (od našeho zpravodaje) - Česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) se tvrdě opřela do poslance Václava Klause mladšího (ODS) kvůli jeho plánům na nový zákon o svobodě slova na internetu.

Klaus kritizoval snahu Evropské komise a některých evropských zemí, aby internetové firmy jako Facebook nebo Google mazaly příspěvky, které vyzývají k terorismu nebo násilí. Chystá proto zákon, který by nařídil mazat jen ty příspěvky, které vyzývají ke genocidě. Vše ostatní by podle něj mělo být povoleno, jinak je v ohrožení svoboda slova.

"Pan Klaus by si to možná měl lépe nastudovat," řekla eurokomisařka Jourová pro Aktuálně.cz. Podle ní plány Evropské komise neznamenají žádnou cenzuru nebo ohrožení svobody slova. Jde jen o to, jak si v on-line prostoru vynutit to, co už dnes zákony zakazují.

Pokud by si Klaus mladší návrhy komise přečetl, "zjistil by, že my chceme, aby internetové firmy mazaly věci, které jsou zakázané zákony ve všech - a pro pana Klause speciálně - suverénních zemích Evropské unie", vzkázala Jourová.

Komise přišla tento týden s návrhem, aby internetové platformy musely do jedné hodiny povinně smazat obsah nabádající k terorismu nebo například oslavující teroristické útoky. Normu ale musí ještě schválit jednotlivé členské státy EU a Evropský parlament.

"Genocida a podobně"

"My neděláme nic jiného, než že chceme dodržování práva v on-line prostoru," tvrdí Jourová. Podle ní by mělo být předcházení teroristickým útokům prioritou.

"Je zajímavé, že ti samí, kteří křičí, že neděláme dost v boji proti terorismu a kriminalitě, teď křičí znova. Přitom máme jasné důkazy, že většina teroristů, kteří už v Evropě něco spáchali, se zradikalizovali na internetu. A právě digitální komunikace jim páchání terorismu usnadňuje," říká eurokomisařka.

Klaus mladší tento týden oznámil, že v české Poslanecké sněmovně předloží návrh zákona, který by až na výjimky, jako je "genocida a podobně", zaručoval naprostou svobodu slova na internetu. Podle něj existuje silný tlak, který se snaží dostat internet a sociální sítě pod kontrolu.

"Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení," tvrdí Klaus.

Podle Evropské komise by měly internetové platformy povinně mazat příspěvky nabádající k terorismu a ty, které obsahují dětskou pornografii. V ostatních případech Brusel ponechal na platformách samotných, aby rozhodly, jestli konkrétní příspěvek porušuje zákon a měl by být smazán, nebo nikoliv. Jde například o různé výzvy k násilí.

U nich komise zvolila dobrovolnost proto, že v tomto případě "je větší nebezpečí, že bude porušeno právo na svobodu projevu. Ne všechny případy nenávistných výzev splňují kvalifikaci podle trestního práva", vysvětluje Jourová.

Vysoké pokuty nechceme

Jinou cestou se vydalo Německo. Tam platí zákon, který firmám jako Facebook nebo Twitter ukládá vysoké pokuty, pokud nezákonný příspěvek nesmažou. Společnosti pak podle kritiků raději mažou všechen sporný obsah, aby se případné pokutě vyhnuly.

Jourová opakuje, že nechce, aby platil pro celou EU podobný zákon, který by obsahoval vysoké sankce. "Pokud existují nějaké pochybnosti o tom, jestli daný příspěvek porušuje zákon, nebo ne, tak je lepší ho nemazat," zdůrazňuje eurokomisařka.

