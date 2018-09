Žena napsala nenávistný komentář k fotce teplických prvňáčků. Je vinna, rozhodl soud

Jaký trest ženě soud uložil, není známé, protože rozhodnutí ještě nebylo doručeno účastníkům řízení.

Tachov - Tachovský okresní soud uznal 26letou ženu z Tachova vinnou za nenávistný komentář pod fotografií teplických prvňáčků. Předsedkyně soudu Michaela Řezníčková ve věci rozhodla trestním příkazem.

Nesdělila, jaký trest ženě uložila, protože rozhodnutí ještě nebylo doručeno účastníkům řízení, uvedla ČT24. Do teplické třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti.

Někteří diskutující na internetu v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.

Pokud nebude obžalovaná s trestním příkazem souhlasit, rozhodnutí se zruší a soud se bude případem dál zabývat v hlavním líčení.

Původně policie případ odložila s tím, že by mohlo jít pouze o přestupek. Poté se ale podle informací Práva do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a věc se vrátila zpět do přípravného řízení, uvedla ČT.

Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci

Fotografie dětí zveřejnil loni na podzim místní Deník v tištěném vydání i na webu v rámci seriálu snímků prvňáků z různých škol. Poté se fotka objevila i na sociálních sítích, kde někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky či navrhovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, posílat děti do plynu. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy.

Žena z Tachova se podle obžaloby dopustila trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za což jí hrozí až tři roky vězení. Podle dřívějších informací deníku Právo napsala v komentáři slovo "rovnou", k němuž přidala obrázek pistole.

V kauze nenávistných komentářů policie podle ČT již dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. Státní zástupce ale toto stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný během stanovené zkušební doby nedopustí trestného činu ani přestupku, stíhání skončí. V opačném případě ho budou kriminalisté dále vyšetřovat.