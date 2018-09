"Vyhrožoval, že mě zapálí." Roky je věznil Tálibán, žena ale viní z týrání manžela

Manžele Caitlan Colemanovou a Joshuu Boyla unesl v roce 2012 Tálibán. Na svobodu se dostali loni v říjnu.

Ottawa - Americko-kanadský pár Caitlan Colemanová a Joshua Boyle žili pět let v zajetí islamistů z radikálního hnutí Tálibán. Colemanová si ale podle svých slov odnesla z věznění v Afghánistánu děsivé vzpomínky hlavně na manžela, který ji tam měl fyzicky a psychicky týrat.

S informací přišel kanadský deník Ottawa Citizen, který se dostal k dosud nezveřejněným soudním dokumentům.

"J. B. (Joshua Boyle) mi pravidelně vyhrožoval, že mě zabije tím, že mě zapálí," vypověděla Colemanová letos v červnu. Manžel podle ní míval "nekontrolovatelné výbuchy vzteku".

Tálibán dvojici unesl v roce 2012. Na svobodu se spolu se svými třemi dětmi, které Colemanová porodila v zajetí, dostali loni v říjnu. Rodinu zachránili pákistánští vojáci.

Po vysvobození se manželé snažili vést poklidný rodinný život v kanadské provincii Ontario. Vztah jim ale skřípal. Nyní žijí odděleně a soud v Kanadě řeší jejich spory o výchovu dětí, zatímco oni na sebe navzájem "hází špínu".

Nevyzpytatelné a iracionální chování

Boyle popírá, že by se k ženě během let v zajetí choval jakkoliv násilnicky. Colemanová ale tvrdí, že jeho chování bylo "nevyzpytatelné a iracionální". Boyle si podle ní "umanul, že ona je nepřítelem v jeho životě".

Agresivita manžela se navíc měla v průběhu let v zajetí postupně zhoršovat. V jedné ostré hádce jí údajně řekl, že je "jedním z nejhorších lidí na světě" a že "když manžel zabije svou ženu, je to oprávněný čin".

Kromě toho Colemanová tvrdí, že s cestou do Afghánistánu, kde je Tálibán unesl, nikdy nesouhlasila a Boyla obviňuje z náklonnosti k extremismu.

Boyle má ale svou vlastní verzi příběhu. Jeho partnerka prý trpí vážnými psychickými problémy, kvůli nimž v zajetí zanedbávala péči o děti, a tak se o ně musel starat hlavně on. Mimo jiné často hladověl, protože veškeré jídlo přenechával jí a potomkům. A naopak Colemanová měla jeho fyzicky napadnout.

Partneři, kteří se seznámili v roce 2004 a vzali se o sedm let později, se shodují v jediném - problémy provázely jejich vztah od začátku.

Když se rodina dostala před necelým rokem na svobodu, vypadalo to, že manželé drží pospolu, a ze strašlivých zážitků vinili "jen" své únosce. Boyle vypověděl, že členové Tálibánu manželku znásilnili a také zabili jejich malou dceru jako odplatu za to, že se Boyle odmítl přidat do jejich řad. Tálibán však obě obvinění popřel.

O děti se stará matka

U soudu zatím "vítězí" Colemanová. Na konci července soud rozhodl o dočasném svěření dětí do její péče. Současně povolil, že matka může s potomky odjet do americké Pensylvánie. Colemanová původně pochází ze Spojených států. V rozsudku dokonce zaznělo, že kdyby Colemanová zůstala žít v Kanadě s manželem, mohla by se cítit podobně špatně, jako když byla v zajetí v Afghánistánu.

Boyle byl podle svého právníka po verdiktu "zdrcen". Soudní bitvu mu ale komplikuje skutečnost, že ho policie v lednu zadržela kvůli řadě trestných činů, kterých se měl po návratu do Kanady dopustit. Mezi nimi bylo i obvinění ze sexuálního obtěžování.

"Nemohu mluvit o konkrétních obviněních, řeknu jen, že na vině je hlavně stres a trauma, které musel snášet tolik let, a dopady, jež měly na jeho duševní stav," uvedla tehdy k situaci Colemanová. V červnu byl Boyle propuštěn na kauci.

