SPD pořádala seminář o svobodě projevu. Mluvit tu je občanská statečnost, řekl Nacher

Řečníci vesměs opakovali, že v zemi dochází k omezování svobody názorů.

Praha - Více než stovku zájemců přilákal do sněmovny seminář poslance SPD Jiřího Kobzy nazvaný Svoboda projevu a právo občana na pravdu. Řečníci během čtyřhodinového bloku opakovaně tvrdili, že v Česku dochází k umlčování některých názorů.

"Jsme svědky neuvěřitelné cenzury oponentních názorů. Jejich nositelé jsou dehonestováni," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura a dodal, že spolu s premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem je označován za "názorového zločince".

Například Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause upozorňoval, že podobně nenápadně obíraly občany o svobody téměř všechny rodící se diktatury.

Kromě politiků SPD vystoupil Klaus a Nacher

Kromě Jakla a bývalého ministra zdravotnictví Ivana Davida, kteří oba kandidují za SPD do Senátu, na semináři řečnili i poslanec ODS Václav Klaus mladší a dvojka na pražské kandidátce ANO poslanec Patrik Nacher.

"Mám pocit, že už jenom účast v tomto sále, v dnešní době, na toto téma je občanská statečnost," prohlásil Nacher během svého krátkého příspěvku, ve kterém navazoval na obžalobu médií ze strany svých předřečníků. "Zažíváme něco, co se nenazývá cenzurou, ale jako cenzura se to chová," řekl, aniž by blíže specifikoval, která média myslí.

To ostatní řečníci v tom měli poměrně jasno. Za největšího viníka považovali Českou televizi. "To, že nám ČT lže od rána od večera, vidí každý občan, který nemá ucpané oči a uši," prohlásil například Petr Žantovský, který působí v Radě ČTK.

Výrazně déle než Nacher vystupoval Klaus, který několikrát publikum svými slovy pobavil a jeho vystoupení párkrát přerušil potlesk celého sálu. Například když mluvil o tom, jakým způsobem se proměnilo vnímání pohlaví. "My měli učebnici přírodopisu, ve které stálo, že savci mají dvě pohlaví. Já tomu věřím. Věda ale pokročila a někteří lidé nám budou tvrdit, že to souvisí i s tím, jak se cítíte. Já to nechci hodnotit tak, že to jsou extremistické názory. Myslím, že to mohou říkat. Co je ale podstatné: vy opak říkat nemůžete," prohlásil.

"Přemluv Cikána"

Motiv toho, že některé názory - ačkoliv mohou být urážející - nejsou nevhodné, zatímco jiné ne, se nesl celým jeho vystoupením. Podivoval se například nad tím, proč někteří lidé vyčítají seniorům, komu dávají svůj hlas ve volbách. Zároveň připomněl kampaň "Přemluv bábu", ve které herci Jiří Mádl a Martha Issová v roce 2010 vyzývali mladé, aby rozmluvili svým starším známým volbu levice. "Kampaň 'Přemluv bábu' být může, ale 'Přemluv Cikána' už ne, to je rasismus," řekl Klaus.

Zároveň posluchačům oznámil, že společně s právníky připravuje zákon, který by znemožnil sociálním sítím - pokud chtějí působit v Česku - mazat jakékoliv příspěvky vyjma těch, které vyzývají ke genocidě a podobně.

Diskutující si navzájem neoponovali, konfrontační nebyly ani otázky na závěr. Mezi diváky seděli i lidé, kteří provozují takzvané alternativní servery nebo na nich publikují.

Výjimku tvořily studentky ze Střední odborné školy Drtinova, které na debatu v rámci výuky dorazily. A nebyl to první seminář pod patronátem poslance Kobzy, kterého se účastnily. V minulosti již byly na jím pořádané akci věnované islámu.

"Úplně zbytečné čtyři hodiny," okomentovala pondělní akci jedna z nich s tím, že o obsahu diskuze by měli ve škole debatovat v rámci občanské výchovy.

Obsah debaty pětice žaček hodnotila neutrálně, co se jim však nelíbilo, byla reakce přednášejících na dotaz novinářky týdeníku Respekt.

Ta se zeptala na to, zda do svobody slova spadá i vyjádření bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka, který je obžalovaný kvůli nenávistným výrokům ve sněmovně. Podle svědků v tamní restauraci mimo jiného vyzýval, aby se homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození.

"Myslím, že je to plně otázka soudu a my k tomu nemáme co říct," odpověděl Kobza a zároveň zpochybnil výpovědi svědků. "Svědkové tam byli tři. Paní bývalá ministryně Marksová, která podle jiných svědků byla v takovém stavu, že její důvěryhodnost nebyla spolehlivá," řekl publiku.

Ve skutečnosti se však v policejním spisu mluví o větším počtu svědků včetně pracovníků sněmovní restaurace. "Celkem chápu, že si musíte zasloužit svůj plat. My jsme tu provokaci čekali," dodal pak směrem k novinářce, na kterou pak pokřikovali i lidé z obecenstva.