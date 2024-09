Maďarský europoslanec jde proti Orbánovi. Brusel není zlo, říká a spoléhá i na TikTok

Albert Petr

Do nově obsazeného Evropského parlamentu v červnu usedl i maďarský europoslanec András Kulja jako vůbec nejmladší zástupce za tento středoevropský stát. Politik, který pochází z opoziční strany Respekt a svoboda (Tisza), brojí proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a jeho hlavním tématem je zlepšení zdravotní péče. Pro bruselský list Politico popsal svoji cestu do unijní instituce.

Čtyřiatřicetiletý vystudovaný lékař využívá k šíření osvěty o pro něj důležitých tématech sociální sítě. Jenom na TikToku má přes 370 tisíc sledujících.

Snaží se ukázat, že EU podle něj není zlo. "Brusel není ďábel, jak říká maďarský premiér Viktor Orbán," uvedl Kulja pro Politico na adresu maďarského předsedy vlády, který je považován za euroskeptika. Země se pod jeho vedením také jako jediný stát EU, částečně spolu se Slovenskem, chová vstřícně vůči Rusku navzdory jeho invazi na Ukrajinu.

Kulju oslovila strana Respekt a svoboda, aby za ni kandidoval v červnových eurovolbách. Zlákala ho možnost podílet se na evropské lékařské legislativě, a na nabídku tak kývl. V čele strany stojí Péter Magyar, aktuálně nejvýraznější maďarský opoziční lídr.

Jeho strana v eurovolbách získala téměř třicet procent a skončila druhá za Orbánovým Fideszem (přes 44 procent hlasů). Letošní hlasování do Evropského parlamentu bylo prvním měřením sil mezi těmito stranami. V roce 2026 Maďarsko čekají parlamentní volby a Magyar tak pro Orbána, který v zemi vládne od roku 2010, může představovat reálnou hrozbu.

Kulja míní, že jako politikovi mu jen slova nestačí a musí za sebou nechat i reálnou odvedenou práci. "Musíme Maďarům ukázat, že jsme přišli pracovat, musíme ukázat výsledky, protože propaganda říká, že jsme sem přišli jen pro peníze," popsal.

Kulja se chce věnovat hlavně zlepšení zdravotní péče v jeho rodné zemi, zejména pak ve srovnání se západní Evropou. Upozorňuje, že lékařům v Maďarsku je de facto zakázáno kritizovat poměry v tamním zdravotnictví. V Bruselu, kde mu maďarské úřady nemusí schvalovat veškeré veřejné výstupy o zdravotnictví, chce Evropě sdělit, s čím se Maďarsko potýká, a Maďarům ukázat, že se dá učit od ostatních.

Sporný maďarský zákon známý jako Act C of 2020 jednomyslně přijal maďarský parlament před čtyřmi lety. Zaměstnávání zdravotníků podřizuje přísné centrální kontrole tím, že zavádí nový zaměstnanecký status podobný statusu ozbrojených sil. Obdobně jako v případě ozbrojených sil nyní musí veškeré veřejné výstupy zdravotníků schválit příslušné orgány. Přijetí tohoto zákona bylo veskrze negativní a tisíce lidí z oboru uvedlo, že by nové smlouvy nepodepsalo.

Kulja tvrdí, že při práci v Maďarsku viděl zevnitř úpadek systému zdravotní péče. Podle něj nejsou na mnoha místech ani minimální podmínky pro poskytování péče západního standardu. Problém vidí také v rostoucím nedostatku vybavení a personálu - lékařů i zdravotních sester. Jednou se mu prý během operace stalo, že mu scházela sešívačka (zdravotnická pomůcka), protože jim je firma přestala dodávat kvůli zadluženosti nemocnice.

"Systém primární zdravotní péče se naprosto rozpadá," míní mladý europoslanec. Jeho tvrzení potvrzuje zpráva Evropské komise z roku 2021. Ta uvádí, že Maďarsko má nejvyšší počet úmrtí na nemoci, kterým lze předejít. Česko je s touto statistikou také nad unijním průměrem.

Maďarské zdravotnictví je extrémně podfinancované. Podle údajů Evropské komise z roku 2022 na něj Maďarsko vydává 4,4 procenta HDP, přičemž průměr zemí EU činí 7,7 procenta. V případě Česka jde o 9,1 procenta HDP. Podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tak Maďarsko daleko zaostává také za unijním průměrem ve výdajích na zdravotnictví na obyvatele.

Mluvčí maďarské vlády pro Politico v reakci na kritiku uvedl, že výdaje na zdravotní péči budou v roce 2024 dvaapůlkrát vyšší než v roce 2010. "Kvůli válce, která se vede v našem bezprostředním sousedství, a hospodářské krizi, kterou vyvolaly vadné sankce Bruselu, se výrazně zvýšily i výdaje systému zdravotní péče. Vláda se však zavázala, že problémy s likviditou (schopností splácet své závazky - pozn. red.) nemocnic vyřeší v co nejkratší době," sdělil mluvčí.

Kulja věří, že se jednoho dne vrátí do Maďarska, kde bude pokračovat v kariéře chirurga. To ale podle něj nemusí být tak snadné, pokud v zemi dál povládne Orbán. "Doufám, že se vláda změní. Pokud ne, tak uvidíme," uzavírá Kulja, který má europoslanecký mandát na pět let. Byl zvolen také místopředsedou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

