Překvapivě naštvaný Jurečka: Chci podrobnou časovou osu bitcoinové kauzy

Atmosféra v koalici dál houstne. Krátce po rezignaci ministra spravedlnosti to vypadalo, že největší neznámou pro budoucí fungování vlády bude reakce Starostů. Jan Lacina (STAN) v pátek večer přiznal, že strana by zvažovala odchod z vlády, pokud by Pavel Blažek (ODS) neodstoupil. Ostrá slova teď přicházejí i z lidovecké strany.

"Jsem hodně naštván, že se teď za prvé dozvídáme všechny zprávy z médií, včetně toho, kdo kdy o tom věděl, nebo nevěděl, takže já budu chtít na vládě opravdu podrobný přehled, jaká byla celá časová osa příběhu s bitcoiny, kdo kdy o tom věděl, kdo kdy jak reagoval, jaké jsou k tomu dokumenty," uvedl rozhořčený ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jeho naštvaná slova přišla jen krátce poté, co šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan ujišťoval, že jeho strana vládu nezboří a nebude dávat žádná ultimáta. Byli to totiž právě Starostové, kteří ústy poslance Jana Laciny přiznali, že by kvůli bitcoinové kauze zvažovali odchod z vlády.

Jurečka coby někdejší šéf lidovců a vicepremiér byl přizván v pondělí večer na poradu vedení strany. To se prý shodlo na tom, že současný šéf KDU-ČSL Marek Výborný by měl požadovat od občanských demokratů podrobné informace. "Není možné, abychom u tak závažné věci nedostali kompletní informace," zdůrazňuje Jurečka.

Jurečka tvrdí, že kauza poškodila celou vládu, ale i koalici spolu. Zmínil také, že v pondělí během kontaktní kampaně na Olomoucku musel kauzu vysvětlovat lidem. "Rozhodně to není věc, která se dá hájit. Vnímám, že nás to v tento okamžik poškozuje," uvedl lidovecký vicepremiér.

"Poškozuje to vládu, poškozuje to nás, poškozuje to koalici Spolu v situaci, kdy opravdu jsme viděli, že se i z hlediska volebních preferencí daří stahovat ten náskok (hnutí ANO) a mohli bychom jít do dobrého finiše," dodal Jurečka. Rozpad koalice Spolu podle něj není téma, o kterém by se teď vedení lidovců bavilo.