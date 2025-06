Po Blažkovi může jít policie. Možná vyplavou na povrch další jména, líčí právníci

Za "ultralegální, že to legálnější být nemůže" původně označil Pavel Blažek transakci, při které stát přijal miliardový dar od odsouzeného obchodníka s drogami. To ale nemusí být podle právníků pravda. A ani podle policie, která se kauzou zabývá. "Nebylo by překvapivé, kdyby nakonec na obžalobu došlo," říká právník.

"V tuto chvíli nelze vyloučit vůbec nic. Nechci tvrdit, že policie vyšetřuje přímo pana ministra, ale rozhodně to nelze vyloučit," říká pro Aktuálně.cz advokát Ondřej Preuss k tomu, zda by ministr spravedlnosti Pavel Blažek mohl být v souvislosti s probíhající bitcoinovou kauzou trestně odpovědný.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci uvedlo, že policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu v současnosti kauzu prověřují pro podezření ze tří trestných činů. A to včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna je ve hře také podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Programátor Tomáš Jiřikovský, který státu bitcoiny za miliardu daroval, totiž dříve provozoval nelegální tržiště, kde se s drogami obchodovalo.

Pokud by pak policie v souvislosti s kauzou šla i po ministru Blažkovi, musela by jej vydat sněmovna. "Je zároveň poslancem. Pokud by se sám nevzdal mandátu, jako se nyní vzdal funkce ministra, tak by o tom hlasovala Poslanecká sněmovna," říká Preuss. Nejprve by tak vše musel projednat imunitní výbor a poté pro vydání hlasovat nadpoloviční většina poslanců.

Sám Blažek několikrát uvedl, že převzetí daru miliardy korun v bitcoinech nemůže podle něj být trestný čin. "Proč by člověk, který řádně vykonal svůj trest, nemohl například něco darovat státu? Třeba jako formu pokání," uvedl mimo jiné tehdy ještě ministr spravedlnosti k daru od odsouzeného kriminálníka. Jak ale dále uvedl, analýzu toho, zda je možné dar bez problémů přijmout, si zpracovat nenechal. Celou transakci pak označil slovy "ultralegální, že to legálnější být nemůže".

"Trestní odpovědnost všech zúčastněných osob je velmi obtížné předjímat. Celá kauza je však natolik podezřelá a nejasná, že by vůbec nebylo překvapivé, kdyby nakonec na obžalobu došlo," uvádí právník organizace Transparency International Kryštof Doležal k potenciálnímu obvinění Blažka. Jak dodává, k tomu je třeba získat mnoho konkrétních důkazů a vše řádně prověřit, přičemž nelze říci, kdo všechno nakonec v hledáčku policie skončí.

"S ohledem na to, co už víme, se však legalizace výnosů z trestné činnosti ve spojení se zneužitím pravomoci úřední osoby jeví jako pravděpodobné možnosti," dodává pak k možným obviněním Doležal s tím, že kdo se těchto trestných činů případně dopustil, může ale vyřknout pouze soud. Jak soudí Preuss, je třeba vzít v úvahu i argumentaci ministra Blažka. Tedy, že existuje rozdíl, pokud se z veřejných prostředků něco promarní nebo je nějakým způsobem odcizeno a situací, ze které má republika nějaký benefit.

"Takže v uvozovkách nejde o peníze, které získal stát, ale jde o to, zda součástí jednání nebyla jiná motivace a jiná dohoda - ať už jde o legalizaci výnosů z trestné činnosti či něco jiného," říká právník. A ačkoliv podle něj spekulace poškozují důvěru veřejnosti ve stát, příčinu k tomu zavdal sám Blažek.

Právník také obecně připomíná, že zneužití pravomoci může souviset s legalizací příjmů z trestné činnosti. Teoreticky by tak využitím pravomoci úředníka mohlo něco přinést "výhodu" úředníkovi či jinému vrcholnému představiteli. "Když budu mluvit obecně a teoreticky, tu výhodu může získat třeba politická strana prostřednictvím sponzorského daru z třetí osoby nebo spřízněná obchodní skupina. A pořád by to byla trestná činnost vrcholného představitele," vysvětluje právník. A ačkoliv jde podle něj o spekulaci, chápe, proč vyvstávají. "Je překvapivé, že tak erudovaný a zkušený advokát, jako je Pavel Blažek, nepředpokládal, že tato věc bude mít takový ohlas," dodává.

Podle Transparency International by politickou zodpovědnost za kauzu měli vyvodit její přímí aktéři. Tedy jak ministr Blažek, tak i jeho náměstek Daňhel, který též rezignoval. Náměstek je totiž podepsaný pod smlouvami týkajícími se prodeje bitcoinů, které stát získal od odsouzeného kriminálníka. "A je dost dobře možné, že s průběhem času budou na povrch vyplouvat další jména, u nichž míra jejich zapojení nepřipustí jinou možnost, než také požadovat jejich odstoupení z funkce," dodává Doležal.

