Trumpova prohra bude pro Orbána katastrofa. Vsadil na něj vše, říká maďarský analytik

Maďarský premiér Viktor Orbán vsadil v americké předvolební kampani na Donalda Trumpa a otevřeně ho podporuje. Když bývalý prezident v listopadu nevyhraje, vztahy mezi Budapeští a Washingtonem budou mrazivé, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz maďarský politický komentátor Gábor Györi.

Györi pracoval před rokem 2010 jako analytik v kanceláři maďarského premiéra (Viktor Orbán je v čele vlády právě od roku 2010 do současnosti). Nyní působí v budapešťském výzkumném centru Policy Solutions, které se hlásí k liberální demokracii a evropské integraci.

Podle něj Orbán ze špatných historických zkušeností s Ruskem vyvozuje, že by Maďarsko mělo s Kremlem dobře vycházet kvůli jeho síle. "Osobně mě opravdu překvapilo, kolik Maďarů a jak rychle se s tím ztotožnilo," říká muž, který patří k dlouholetým kritikům maďarského premiéra.

Viktor Orbán navštívil krátce po začátku maďarského předsednictví Evropské unie Kyjev, Moskvu a pak na Floridě mluvil s Donaldem Trumpem. Spekuluje se o tom, že hraje jakousi vysokou diplomatickou hru a že je kurýrem či prostředníkem mezi Vladimirem Putinem a Trumpem. Je to možné?

Zda je ve skutečnosti něčím takovým, nevíme, protože to neřekne. A jelikož Orbán a lidé kolem něj poskytují rozhovory jen spřáteleným médiím, od kterých neočekávají kritiku a skutečné otázky, tak se to ani nedozvíme. Oficiální vládní komunikace v Maďarsku také není transparentní.

Orbán se podle mě snaží především přesvědčit domácí publikum, maďarské voliče, že je důležitým mezinárodním hráčem. A že provádí samostatnou politiku, odlišnou od Evropské unie. Sám ostatně řekl, že ke svým cestám nepotřebuje souhlas od nikoho z Evropské unie, a proto nikomu dopředu o své cestě do Moskvy neřekl.

Nedomnívám se, že by Orbán mohl být klíčovou postavou v dojednání míru mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mohu se samozřejmě mýlit. Jde mu o zachování dobrých vztahů s Putinem.

Proč vlastně tak trvá na dobrých vztazích s Putinem a Ruskem, přestože to Maďarsko zavádí v Evropské unii a NATO do izolace?

Oficiálně zdůrazňuje, že jde o energetiku a že Maďarsko je závislé na ruské ropě a plynu, přitom ale na rozdíl od jiných evropských zemí pro zmenšení této závislosti moc nedělá. A souvisí to také s jeho přesvědčením, že Západ je v jakémsi úpadku, že Evropská unie je v úpadku a že naopak Východ je na vzestupu. Konkrétně tím myslí Čínu a Rusko. Rusko považuje za lépe připravené pro 21. století než Evropskou unii.

Pokud jde o Spojené státy, Orbán naprosto otevřeně říká, že jako prezidenta preferuje Donalda Trumpa. Zda se, že vše sází na jednu kartu…

V tom je konzistentní. Už v roce 2016 byl jediným evropským státníkem, který naprosto jasně vyjádřil podporu Trumpovi. Vlastně se podobně zachoval váš tehdejší prezident Miloš Zeman. Za Trumpa měl americký velvyslanec velmi dobré vztahy s Viktorem Orbánem, po vítězství Joea Bidena v roce 2020 nastal pravý opak. Orbán jednoznačně doufá, že prezidentem bude znovu Trump. Pokud ne, vztahy Maďarska s USA za nové demokratické administrativy spadnou velmi hluboko.

Kuriózní je, že Orbán se vyjadřuje k americké politice a projevuje podporu konkrétnímu kandidátovi, ale když to někdo udělá vůči Maďarsku, považuje to za vměšování se do vnitřních záležitostí země. Když některý zahraniční politik vyjádří podporu opozici, označuje to za nepřijatelné.

Má maďarská opozice šanci vyhrát příští parlamentní volby v roce 2026?

Má těžký přístup do médií, vláda má k dispozici mnohem více zdrojů, kterých využívá. Za takové situace vyhrát je a bude velmi těžké.

V Česku občas zaznívá otázka, proč se Maďaři neobávají více Ruska a jeho imperiálních ambicí. Copak zapomněli na rok 1956, kdy sovětská vojska potlačila maďarské povstání?

Nejde jen o rok 1956, ale třeba také o revoluci v roce 1848, kterou by Vídeň nepotlačila bez ruské pomoci. Ale jinak souhlasím a musím říci, že i já jsem překvapen, že u nás není větší kritika Ruska. Orbán to ale bere tak, že právě špatné historické zkušenosti s Ruskem a jeho sílou by měly vést k tomu, abychom s ním dobře vycházeli. Že bychom ho neměli provokovat a neměli bychom se nechat jakkoliv zatáhnout do války na Ukrajině. Podařilo se mu v tomto směru přesvědčit velkou část maďarské společnosti. Mě osobně opravdu překvapilo, kolik Maďarů a jak rychle se s tím ztotožnilo.

Maďarská pravice byla v minulosti kritická k Rusku a varovala před ním, dnes je její přístup opačný. A Orbán neustále opakuje, že za válku může Západ a Ukrajina, protože Rusko vyprovokovaly.

