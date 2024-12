Tažení proti cigaretám v Evropě. Co kouří mladí a kam tlačí státy Brusel?

Infografika: Johana Kofroňová, Datavize

Členské státy prostřednictvím Rady EU ve složení ministrů zdravotnictví na začátku prosince nová doporučení přijaly. Evropský parlament se oproti tomu na konci listopadu nedokázal shodnout na společném prohlášení, a dokument tak nakonec zamítl.

Návrh v europarlamentu společně předložili Evropská lidová strana (EPP), socialisté a demokraté (S&D), Obnova Evropy a Zelení/EFA. Návrh však neprošel kvůli schválení pozměňovacích návrhů, které předložili evropští konzervativci a reformisté (ECR). Ty se snažily vyloučit z textu nové tabákové výrobky i terasy kaváren a restaurací, a byly tak v přímém rozporu s původním cílem návrhu.

Radou EU přijatá a Evropským parlamentem odmítnutá doporučení Evropské komise nejsou právně závazná a nebyla by ani v případě, že by je schválili i europoslanci. Stejně jako není právně závazné to, že návrh europoslanci zamítli. Otázky zdravotní politiky totiž spadají do pravomocí jednotlivých členských států. Návrh má členským státům tedy poskytovat pouze rámec, který by měly následovat v rámci širšího úsilí o omezení rakoviny související s tabákem. Neschopnost se dohodnout ale vyvolává obavy z revize směrnice o tabákových výrobcích, na které Evropská komise pracuje a která bude vyžadovat širokou podporu.

Zdroje: WHO, NAUTA - Státní zdravotní ústav, Vláda ČR, Evropská komise