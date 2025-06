"Lidi jsou z předpovědi nešťastní." Valí se silné bouřky, části Česka se vyhnou

Ve středu odpoledne a večer hrozí v Čechách velmi silné bouřky, které budou postupovat od jihozápadu k severovýchodu. Provázet je může intenzivní déšť, kroupy a silný vítr o rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Varování vydal Český hydrometeorologický ústav.

Výstraha před silnými bouřkami platí od středečních 15:00 do čtvrtečních 02:00. Zahrnuje celé Čechy a západní okraj Jihomoravského kraje. Na severozápadě a na východě Čech je riziko silných bouřek nižší.

📊Včerejší den byl jedním z těch klidnějších v tomto týdnu, kdy se nevyskytovaly bouřky ani příliš vysoké teploty. Ty nejvyšší se dostaly např. v Doksanech a v Řeži na 26 °C.



🌩Po zbytek týdne už se budeme lokálně s bouřkami potkávat, ve středu a ve čtvrtek se mohou výjimečně…

"Vzhledem k množství nejistot intenzity bouřek není vyloučeno během středy upřesnění stupně nebezpečí výstrahy," uvádí ve své výstraze Český hydrometeorologický ústav.

Silné až velmi silné bouřky se do ČR dostanou ve středu odpoledne. Večer se podle meteorologů zformují do linie postupující od jihozápadu k severovýchodu Čech. Bouřky mohou provázet nárazy větru o rychlosti 70 až 110 kilometrů v hodině. Kromě silného deště mohou padat i kroupy o velikosti dva až pět centimetrů, upozorňují meteorologové.

Opatření na poli nezabrala

Silné bouřky zasáhly některá místa v Česku i v předchozích dnech. Přívalové deště od soboty opakovaně zaplavují Dalešice u Jablonce nad Nisou. Problémy způsobuje voda stékající z pole nad obcí.

"Hledá se řešení, jak odvodnit velkou plochu toho pole. Vše je namočené a klouže to po tom jak po másle," řekla v úterý starostka Dalešic Hana Vélová.

Obec zhruba s 220 obyvateli zasáhla v sobotu odpoledne lokální bouřka, při níž padaly i třícentimetrové kroupy. Do obce poté přitekla voda s ornicí z pole, které je nad Dalešicemi. To samé se opakovalo v neděli i v pondělí. "V pondělí tady byla asi desetiminutová průtrž a vše, co se uklidilo, tak jako by se nedělalo. Vše bylo zase zanesené," uvedla starostka.

Zemědělci sice podle ní udělali v pondělí před bouřkou na poli příčnou orbu, aby narušili cestu vytvořenou vodou, to ale pomohlo jen dočasně. "Chvíli to drželo a pak to k nám zase jelo," řekla starostka.

Vodou z pole je při bouřkách ohroženo zhruba 30 domů. "Naše krizové oddělení nechalo navézt do Dalešic 100 pytlů s pískem. Dalších 200 připravíme ještě během (dnešního) dopoledne, abychom tak vytvořili rezervu, protože předpověď počasí je stále nepříznivá, minimálně do pátku," uvedl v tiskové zprávě primátor Jablonce Miloš Vele (ODS). Do působnosti Jablonce Dalešice patří.

Podle starostky mají obyvatelé zasažených nemovitostí z dalšího vývoje obavy. "Když slyší, že má další přívalový déšť přijít ve středu, tak jsou z toho nešťastní," dodala Vélová. Podobnou pohromu v Dalešicích nepamatují.

Dalešice mají zřízený transparentní účet, kam lze přispívat na pomoc lidem zasaženým lijákem. Výši škody zatím nedokáže starostka odhadnout. S odstraňováním následků po přívalových deštích pomáhají v obci hasiči se speciální technikou a také 30 vězňů. Po deseti přijeli z věznic v Liberci, Jablonci nad Nisou a Stráži pod Ralskem.