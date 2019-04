Evropská unie je nakloněna odkladu brexitu, Mayová ho ale musí obhájit

před 42 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová musí lídrům zemí Evropské unie objasnit, proč žádá další odklad britského odchodu z EU. Před zahájením unijního summitu věnovaného brexitu to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož budou chtít prezidenti a premiéři znát jasný plán dalšího britského postupu. Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že pro schválení odkladu je nutná britská účast v evropských volbách, pokud by země setrvala v unii až do jejich data.

Hlavy států a šéfové vlád mají na programu debatu o tom, zda vyhovět žádosti Mayové a prodloužit Británii členství v EU do 30. června. Předseda Evropské rady Donald Tusk přišel s návrhem, aby unie místo toho nabídla Londýnu odklad brexitu až o rok, pokud do té doby britský parlament neschválí výstupní dohodu. Většina unijních vůdců se sice k dalšímu odkladu brexitu staví pozitivně, Macron však prohlásil, že Mayová musí předložit "jasný projekt", kterým posunutí data odkladu ospravedlní. "V této chvíli není podle mého zaručeno vůbec nic," řekl Macron novinářům před začátkem summitu. Dodal, že politici by o žádosti Londýna měli debatovat věcně, ale rozhodně a nestavět se proti vůli většiny britských voličů, kteří v referendu podpořili brexit. Británie hledá cestu z chaosu. Mayová znovu žádá Brusel o posunutí brexitu číst článek Podle Merkelové by se měli evropští lídři postavit k požadavku Británie otevřeně a konstruktivně, neboť neřízený brexit není v zájmu ani jedné strany. Klíčový je podle ní slib, kterým se Mayová zavázala k britské účasti k volbám do Evropského parlamentu, pokud by se do termínu jejich konání na konci května nepovedlo britskému parlamentu schválit brexitovou smlouvu. "Tak může být zaručena funkčnost evropských institucí," podotkla Merkelová k britskému závazku. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier zdůraznil, že posunutí termínu britského odchodu musí "mít smysl a sloužit nějakému účelu", kterým je v tomto případě schválení zmíněné dohody.