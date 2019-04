před 1 hodinou

Britský parlament v úterý odsouhlasil žádost premiérky Theresy Mayové o odklad brexitu do 30. června. Pro se vyslovilo 420 členů Dolní sněmovny, proti bylo 110, informovala agentura Reuters. Vláda byla nucena věc poslancům předložit poté, co parlament v pondělí schválil zákon, který mu umožnil Mayové žádost Evropské unii přezkoumat a případně pozměnit. Předseda Dolní sněmovny John Bercow do úterního hlasování nevybral žádné pozměňovací návrhy. Poslanci přišli se dvěma dodatky. Premiérku Mayovou, která v úterý jedná v zahraničí o podpoře pro odklad brexitu, mezitím v Paříži přijal francouzský prezident Emmanuel Macron. Předtím byla v Berlíně u německé kancléřky Angely Merkelové.

Zákon bránící tvrdému brexitu prošel v britské sněmovně o pouhý jeden hlas Video: Reuters | 00:45