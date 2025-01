Je jako Putin, reagují v Německu na Muskovy výpady. Děsí se jeho vlivu na Trumpa

Americký miliardář a majitel společnosti Tesla nebo sociální sítě X Elon Musk v posledních dnech loňského roku vzbudil poprask v Německu. V novoročním proslovu o něm dokonce mluvil i kancléř Olaf Scholz. Stalo se tak poté, co Musk dva měsíce před německými volbami podpořil populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) a následně pozurážel současné vládnoucí politiky.

Musk uvedl, že AfD je podle něj jedinou stranou, která může Německo zachránit. Svůj příspěvek na sociálních sítích o několik dnů později posílil komentářem v listu Welt am Sonntag. Tam v německy psaném textu tvrdí, že evropská země je podle něj na pokraji "ekonomického a kulturního kolapsu", mimo jiné kvůli migraci, která podle Muska válcuje německé obyvatelstvo.

"Tradiční strany v Německu selhaly. AfD, i když je označována za krajně pravicovou, představuje politický realismus, jenž rezonuje s mnoha Němci, kteří mají pocit, že jejich obavy jsou ignorovány establishmentem," dodal.

"Vydávat AfD za krajně pravicovou je zjevně falešné, vezmeme-li v úvahu, že Alice Weidelová, vůdkyně strany, má partnera stejného pohlaví ze Srí Lanky! Zní vám to jako Hitler? No tak!" dodal jeden z nejbohatších lidí na světě. Strana od svého založení v roce 2013 ale razí stále extremističtější rétoriku a německé domácí zpravodajské služby ji hlídají jako možnou extremistickou organizaci, připomíná server Politico.

Podpora strany, která by ve volbách podle průzkumů získala asi 19 procent, vyvolala v Německu vlnu nevole a politici napříč spektrem Muska obvinili z ovlivňování voleb. "O tom, co se v Německu stane, rozhodnete vy, občané. Nezáleží to na majitelích sociálních médií," řekl Scholz v novoročním projevu v jasné narážce na miliardářova slova. Předčasné volby se budou konat 23. února, poslanci při hlasování v polovině prosince nedali Scholzovi důvěru.

Ostré přirovnání

Musk kancléře označil za hlupáka a v úterý na síti X zaútočil i na německého prezidenta, který v nedávném projevu zdůraznil, že je nutné zabránit vnějším vlivům, aby zasahovaly do demokratických procesů. "Steinmeier je protidemokratický tyran! Hanba mu," napsal Musk.

Muskovu podporu AfD kritizovalo také vedení německé vládnoucí SPD. Spolupředseda strany Lars Klingbeil řekl, že se miliardář aktivně snaží destabilizovat Německo, a dokonce ho přirovnal k ruskému prezidentovi: "Elon Musk se nesnaží o nic jiného než Vladimir Putin. Oba chtějí ovlivnit naše volby a konkrétně podporují nepřátele demokracie z AfD. Chtějí, aby bylo Německo oslabeno a uvrženo do chaosu."

Do Muska se opřela i konzervativní CDU, favorit voleb. Pravděpodobný budoucí kancléř Friedrich Merz na miliardářova vyjádření reagoval odměřeně. Musk podle něj situaci v Německu příliš nerozumí. "Odchod z EU, který prosazuje AfD, by masivně poškodil naši ekonomiku a pracovní místa v zemi," dodal.

Stínový prezident

Pro Merze ale může být konflikt s Muskem do budoucna velmi nepříjemný. Politik voličům sliboval, že se mu podaří dohodnout s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a pro Německo vyjednat ekonomické výhody. Berlín se stejně jako například Česko obává hlavně dovozních cel, jejichž zavedením Trump před volbami Evropě pohrozil.

Musk je ale nejvlivnějším poradcem Trumpa a některá média ho dokonce označují za stínového prezidenta. Jeho názory by mohly mít velký vliv na politiku příštího Bílého domu, pokud jde o Německo.

Musk má v zemi vlastní hospodářské zájmy. V roce 2022 otevřel nedaleko Berlína velkou továrnu Tesla vyrábějící elektromobily. Zároveň se po koupi sítě X opakovaně dostal do konfliktu s bývalým komisařem EU pro vnitřní záležitosti Thierrym Bretonem kvůli nařízení EU o digitálních službách. AfD unijní legislativu rovněž odmítá.

Muskův vliv navíc od voleb, kdy byl Trumpovým největším sponzorem, dál stoupá. Deník New York Times popsal, že majitel Tesly většinu období od konce hlasování bydlí v domku zhruba za 2000 dolarů (asi 50 tisíc korun) na noc v Trumpově sídle Mar-a-Lago na Floridě, aby byl co nejblíže nově zvolenému prezidentovi, v jehož administrativě by měl také sloužit.

Globální hráč

Musk vedle AfD v poslední době podpořil také několik dalších evropských pravicových a populistických politiků, například lídra britské Reformní strany Nigela Farage nebo italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.

Na mušku si vzal britskou středolevicovou labouristickou vládu a vydal řadu ostrých komentářů na adresu tamního premiéra Keira Starmera. Evropské státy se proto bojí, jaké budou vztahy s USA od 20. ledna, kdy se Trump ujme úřadu.

Americký miliardář už prokázal, jak velký vliv může mít. Právě on lobboval za to, aby si republikánský politik vybral za viceprezidenta J. D. Vance. V prosinci se také díky Muskově tlaku podařilo v Kongresu zablokovat návrh zákona o výdajích, který měl podporu obou stran. Jednoduše na sociální sítě napsal, že by zákon neměl být přijat, a přesvědčil tím klíčové republikánské politiky.

Stanice CNN citovala vyjádření několika demokratických zákonodárců, kteří Muska označili za stínového prezidenta. Miliardář se ale takovému označení brání. "Jediné, co mohu udělat, je upozornit lidi na to, co se děje, aby sami mohli vyjádřit podporu, pokud chtějí," napsal Musk na X.

