Na vlajku EU kreslí svastiku. Petici obhájců zbraní přesto podepsal Zeman i Vondráček

Český spolek Liga LIBE vystupuje proti pravidlům na omezení některých typů zbraní a nově jedná i se šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem. Na svém Facebooku přitom v minulosti vyvěsili například obrázek s vlajkou Evropské unie a hákovým křížem.

Praha - Ještě nedávno na své stránce na Facebooku sdíleli obrázky s hákovými kříži nebo vulgární urážky na adresu některých politiků, především české eurokomisařky Věry Jourové (ANO). Přitom jsou pod jejich peticí podepsaní český prezident, premiér a nově i šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Členové Ligy lidskoprávní bezpečnostní (Liga LIBE) usilují o to, aby se do české ústavy dostalo právo na držení zbraní. Iniciativa se opět rozjede hned po komunálních a senátních volbách.

Liga LIBE sesbírala pod svou petici nazvanou "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní" přes 60 tisíc podpisů. Její obdobnou starší petici podepsalo dokonce více než 110 tisíc lidí.

Spolek vystupuje proti nedávno přijatým pravidlům, která schválily členské země Evropské unie a Evropský parlament. Ta zakazují držení některých typů zbraní, například dlouhých poloautomatů, z nichž je možné vystřelit na jedno nabití více než 11 ran.

Předseda sněmovny Vondráček řekl Aktuálně.cz, že na 9. října svolal odborníky na ústavní právo, zástupce některých ministerstev nebo šéfy výborů sněmovny a Senátu, aby společně našli nejvhodnější formu, jak zajistit, aby Česko společná evropská pravidla nemuselo plnit. Na jednání pozval právě i Ligu LIBE.

S jejím prezidentem, policejním podplukovníkem ve výslužbě Pavlem Černým, Vondráček tento měsíc společně vystoupil na tiskové konferenci, kde zmiňovanou petici podepsal.

"Zaváněly nedemokratickým režimem"

Liga LIBE vznikla v červnu přeměnou z původního spolku nazvaného Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. Na svůj původní Facebook si vyvěsila například vlajku EU se svastikou. Ponechala tam i komentáře příznivců, které označují eurokomisařku Jourovou za "eurocouru" nebo "špínu, která patří na šibenici".

Liga už tyto příspěvky smazala, redakce má ale jejich snímky k dispozici. Předseda Ligy Pavel Černý potvrdil, že jsou pravé. Podle něj tam byly zmiňované příspěvky umístěny v době, "kdy skutečně některé praktiky, které vyvrcholily bruselskými zákazy, zaváněly spíše nedemokratickým režimem".

Na dotaz, jestli mu připadá přiměřené spojovat EU s nacistickými symboly, Černý odpověděl, že "režimy, které nejvíc braly občanům legální soukromé zbraně, nebyly demokratické".

Podle něj se Evropská unie v současnosti v některých ohledech kloní k totalitním režimům. Zároveň ale prohlásil, že nepodporuje, aby Česko z unie vystoupilo.

Předseda sněmovny Vondráček označil lidi, kteří sdíleli například hákové kříže na sociálních sítích Ligy, za extremisty. Spolek by je měl podle něj vyloučit ze svého středu.

"Jestli je chce někdo brát vážně, a já je vážně beru, tak je v jejich vlastním zájmu, aby se od toho distancovali," uvedl Vondráček na adresu spolku. Podle svých slov se chystá podrobněji zajímat o to, jaké příspěvky Liga na svém Facebooku sdílela.

Rizikoví a nespolehliví?

Vondráček i za spolupráce Ligy plánuje opatření, která chce vtělit buď do ústavního zákona, nebo do Listiny základních práv a svobod. Na základě nich by mohli držitelé legálních zbraní pomoci státu v případě zásadního ohrožení bezpečnosti, ať už by se jednalo o velkou přírodní katastrofu nebo třeba o válku. V případě, že by taková úprava prošla, by se na tyto držitele zbraní nevztahovala nová evropská zbraňová pravidla, myslí si Vondráček.

"Člověk, který dá někam hákový kříž, by na základě té námi prosazované ústavní změny nemohl mít takové zbraně. Je potenciálně rizikový a nespolehlivý," dodává nicméně šéf sněmovny.

Jinak vidí celou záležitost předseda ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda (ODS), který by se měl plánované debaty o zbraních také zúčastnit. "Sprostá slova nejsou adekvátní, některá přirovnání asi taky ne, ale zase abych každého přezkoumával, jestli přehnal nebo nepřehnal své vyjádření k někomu dalšímu, to se mi zdá zbytečné," řekl na adresu spolku Benda.

Na debatu o ústavních změnách je podle Pavla Černého pozván i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten však Aktuálně.cz sdělil, že pozvání neobdržel.

Odpověď na teroristické útoky

Evropskou směrnici o zbraních, proti které Liga LIBE protestuje, přijaly státy EU i přes odpor Česka, které zůstalo při hlasování osamoceno. Návrh následně schválil také Evropský parlament, čeští europoslanci byli opět proti.

Směrnice zakazuje vlastnictví poloautomatických zbraní, jako je například v Česku rozšířený samopal vzor 58. Lidé, kteří tyto zbraně vlastní už dnes, si je ale budou moci ponechat, pokud se pro to Česko rozhodne. Úprava omezuje také velikost zásobníků, například u pistolí povoluje zásobníky s maximálně 20 náboji.

Podle zastánců směrnice jde o reakci na teroristické útoky, protože několik z nich bylo spácháno pomocí legálních zbraní. Odpůrci zase tvrdí, že je to jen problém Slovenska, kde platily "děravé" předpisy například o znehodnocování zbraní, zatímco Česko má už dnes mnohem přísnější pravidla.

Černý z Ligy LIBE navrhuje, aby stát využil majitele zbraní pro případ velké bezpečnostní krize, protože česká policie a armáda by na její zvládnutí nestačily. "Někteří politici nám na to řekli, že u nás nikdy nebude zemětřesení, nikdy nebude hurikán, nikdy nebude blackout (výpadek elektřiny - pozn. red.). Byl bych rád, kdyby měli pravdu. Ale platí heslo, že kdo je připraven, není překvapen," řekl Černý Aktuálně.cz.

Lidi se zbraněmi by stát mohl podle něj využít i v případě napadení ze strany jiné země. "Představujete si, že obrana naší vlasti bude spočívat v tom, že budeme povolávat do zbraně obtloustlé lidi od počítačů nebo narkomana s dredy a vydávat jim narychlo někde pušky? A za pár dní budeme říkat, že jsou připravenou armádou, která bude hájit naši vlast?" ptá se Černý.

S tím, že by vlastníci zbraní mohli v krizi pod vedením policie či armády plnit úkoly pro zajištění bezpečnosti a obrany, souhlasí i předseda sněmovny Vondráček. Ten o evropské směrnici opakovaně mluví jako o "odzbrojovací", přestože Česko může rozhodnout, že stávajícím majitelům zbraně ponechá.

"Samozřejmě že přesné to není," připouští Vondráček. "Ale 95 procent titulků je takových, to tak prostě je. Jednou se řekne 'lex Babiš' a už je to lex Babiš a neuděláte s tím nic," dodává na adresu častého pojmenování zákona o střetu zájmů.

