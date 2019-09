Bílým domem otřásá aféra. Trump poslal Ukrajině zbraně, podle médií chtěl protislužbu

Rozbíhající se kampani před americkými prezidentskými volbami momentálně kraluje jedno téma: Ukrajina. Důvodem ovšem není spor o to, zda podporovat Kyjev vůči Rusku, ale Hunter Biden. Syn bývalého viceprezidenta USA a jednoho ze současných kandidátů Demokratické strany do boje o Bílý dům v příštím roce.

Hunter Biden od dubna roku 2014 necelých pět let působil ve vedení ukrajinské těžařské plynárenské společnosti Burisma Holdings. Demokraté mají nyní podezření, že americký prezident Donald Trump letos v červenci naléhal v telefonátu na nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby tamní justice prošetřila možnou korupci Bidena mladšího.

Trump i Ukrajinci popírají, že by prezidenti o tématu hovořili tímto způsobem. Brzy se setkají znovu, Zelenskyj přiletěl do New Yorku na Valné shromáždění OSN.

Američtí demokratičtí kongresmani nicméně chtějí vyšetřit, zda Trump Zelenského nevydíral. Zda ho nežádal o vyšetřování Huntera Bidena výměnou za americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Trump sám uvedl, že o Bidenovi mladším v telefonátu hovořili, ale na Zelenského s ničím nenaléhal.

Americký deník Washington Post s odvoláním na své zdroje v Bílém domě ovšem píše něco jiného. Podle něj americký prezident týden před telefonátem se Zelenským nařídil zablokovat vojenskou pomoc, přestože ji dříve schválily Sněmovna reprezentantů i Senát.

Dlouhá a přátelská konverzace?

To se stalo v červenci. Tento měsíc Trump pomoc Kyjevu ve výši 250 milionů dolarů (skoro šest miliard korun) podepsal. Řekl, že zdržení souviselo s podezřením na korupci na Ukrajině. Neřekl však konkrétně, o jaké podezření se jednalo.

"Je velmi důležité hovořit o korupci. Pokud o ní nehovoříte, proč byste dávali peníze zemi, o které si myslíte, že je zkorumpovaná?" řekl Trump v pondělí v sídle OSN v New Yorku, které krátce navštívil.

Zelenskyj telefonát nekomentoval, nikdo z Kyjeva se nevyjádřil ani k aktivitám Huntera Bidena na Ukrajině. Ministr zahraničí Vadim Prystajko pouze sdělil, že šlo o "dlouhou a přátelskou konverzaci, která se dotkla mnoha otázek".

"Vláda a ministerstvo zahraničí zvolily bezpečnou taktiku. Mlčet. Bylo by velmi dobré, aby se všichni ukrajinští politici vyvarovali touhy být hráčem v této hře, protože neopatrné akce mohou mít pro Ukrajinu katastrofální následky," napsal však v komentáři prestižní deník Ukrajinska pravda.

Podporovat, nebo ne?

Vztah administrativy Donalda Trumpa k Ukrajině, Rusku a válce na Donbasu je od počátku jeho funkčního období předmětem dohadů a různých interpretací. Ačkoliv Trump sliboval především zlepšení vztahů s Ruskem, loni posvětil dodávky protitankových střel Javelin ukrajinské armádě. Tyto střely byly pro ni velmi důležité kvůli obraně frontových linií na Donbasu a k odstrašení ruské armády a sil proruských separatistů.

Bývalý ministr zahraničí Pavlo Klimkin si loni na jaře v Kyjevě spolupráci s Trumpem velmi pochvaloval.

"Ve Spojených státech existuje shoda obou velkých politických stran v podpoře Ukrajiny. Současná administrativa nás podporuje, o tom nemůže být sporu. Spolupracujeme v bezpečnosti a obraně, USA podporují naše reformy a dodávají nám obranné zbraně, trénují ukrajinské vojáky. Podívejte se například na naše ulice. Nová dopravní policie je viditelnou známkou americké pomoci a podpory. Není důvod pochybovat o tom, zda Spojené státy Ukrajinu podporují," řekl ministr v rozhovoru.

Velkým zastáncem podpory Ukrajiny byl i Trumpův poradce pro otázky národní bezpečnosti John Bolton, který však minulý týden rezignoval.

A na druhé straně jsou slova bývalého německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela. Ten v rozhovoru pro magazín Spiegel řekl, že po nástupu Trumpa do Bílého domu mu telefonoval do Berlína americký protějšek Rex Tillerson. Řekl mu, ať se připraví na to, že Trumpa Ukrajina nezajímá a nebude ji podporovat.

