Z hrdiny s medailí se stal zlosyn. Doktor Fauci je pro republikány boxovacím pytlem

Slouží už pod sedmým prezidentem USA. Jako imunolog byl v polovině 80. let minulého století u toho, když se ve Spojených státech začal šířit virus HIV. Zasadil se o to, že tehdejší administrativa Ronalda Reagana vzala nemoc AIDS vážně. Poslední dva roky, tedy pandemii koronaviru, ale Anthony Fauci označuje za "surrealistickou zkušenost".

Když pandemie v únoru 2020 dorazila do USA, bylo Faucimu devětasedmdesát let a klidně mohl jít do důchodu. Ale právě kvůli nemoci covid-19 se rozhodl zůstat. V roli ředitele Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci (NIAID) se stal v boji s epidemií hlavním poradcem republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Směrem k americké veřejnosti mluvil a působil odborně a coby jeden z klíčových lidí, kteří za celou vládu informují Američany o stavu pandemie a přijatých opatřeních, zůstal i v Bílém domě demokrata Joea Bidena. Ve Spojených státech je z něho svého druhu celebrita.

Teď se ale Anthony Fauci stal také hromosvodem společenské únavy, nedůvěry a zloby z přetrvávající pandemie, která v USA stále zabíjí a svazuje společenský život. Celkový počet úmrtí na covid-19 tu atakuje hranici 900 tisíc. V počtu nově nakažených je rozmach varianty omikron už patrně za zenitem, ale podle deníku New York Times si nemoc stále denně vyžádá bezmála 2600 obětí.

Fauciho si teď jako svůj terč, který na tom má podle nich vinu, vybrali mnozí republikánští politici. Strefují se do něj jako do zosobnění všeho špatného, co se podle nich federální vládě v boji s covidem nepovedlo nebo o čem vědci Američanům údajně měli lhát.

Například republikánský politik ze státu Wisconsin Kevin Nicholson. Ještě na začátku pandemie se na svém Twitteru chlubil, že se osobně seznámil s doktorem Faucim. "Je naprostý profesionál a skutečně slouží veřejnosti. Každý by měl poslouchat jeho rozumné a zodpovědné hodnocení nebezpečí, které představuje koronavirus," napsal Nicholson v březnu 2020.

Ale nyní, když se Nicholson rozhodl kandidovat v listopadových volbách na guvernéra Wisconsinu, už Faucimu nemůže přijít na jméno. "Anthony Fauci lhal a manipuloval národ ohledně covidu takřka tři roky. Měli by ho vyhodit a předat prokurátorovi za lhaní Kongresu," prohlašuje v médiích.

Nepochopitelná kultura lží

Fauci se dostal do hledáčku Američanů, kteří odmítali restriktivní opatření, už za Donalda Trumpa. Ten podle amerických médií uvažoval, že pokud by obhájil prezidentský úřad, Fauciho by se zbavil. Po nástupu demokrata Bidena odpor vůči pandemickým opatřením vlády mezi republikánskými voliči výrazně zesílil - a svoji nespokojenost namířili právě proti Faucimu.

U jeho rodinného domu ve Washingtonu hlídá ochranka. Dostává výhrůžky smrtí. Na nedávné demonstraci ve Washingtonu proti očkování byly k vidění transparenty s Fauciho podobiznou v oprátce s nápisem "Pověste je vysoko".

Loni v listopadu novinářka Lara Loganová Fauciho ve vysílání televize FOX News přirovnala k nacistickému doktorovi Josefu Mengelemu. O měsíc později policie zadržela na cestě do Washingtonu muže, který měl v autě pušku AR-15 a na jeho seznamu "smrtí za zlo" bylo i doktorovo jméno.

"Je velmi, velmi zvláštní tohle všechno zažívat. Snažím se pro to najít správné slovo. Trochu to mnou otřáslo," uvedl Fauci před několika dny pro deník Washington Post. Nemyslel tím ovšem ani tak zmíněné výhrůžky vůči své osobě, ale obecnější atmosféru v americké společnosti.

Fauciho nejvíce zneklidňuje "takřka nepochopitelná kultura lží". "Není žádná pravda, nejsou žádná fakta," uvažuje. Po padesáti letech vědecké práce v imunologii je to pro něho nová zkušenost.

Od prezidenta George W. Bushe dostal v roce 2008 nejvyšší americké civilní vyznamenání Medaili svobody. Fauci byl hlavním architektem Bushova mezinárodního programu pomoci proti AIDS, který podle americké vlády zachránil ve světě 21 milionů životů.

Doma v USA se teď ale z něj stal "zlosyn", jak to před pár dny nazval zpravodajský web Politico. Podle něj si na začátku kampaně před výše zmíněnými listopadovými volbami, kdy budou Američané vybírat i politiky do Kongresu, mnozí republikánští kandidáti udělali z Fauciho "boxovací pytel". Strefují se do něj ve svých veřejných projevech a předvolebních spotech.

Šílenosti jsou najednou všude

Pravicový web Daily Wire zveřejnil slib, kterým by se kandidáti do voleb měli podle něj zavázat: že se zasadí o Fauciho vyšetřování. "Američané mají dost lží doktora Fauciho, nedostatku úsudku a lačnění po moci," napsal k tomu Daily Wire.

V polovině ledna se Fauci během slyšení v Senátu s několika republikány osobně argumentačně střetl. "Vy jste hlavním architektem vládní odpovědi (na pandemii), a teď máme 800 tisíc mrtvých," vyčetl mu senátor z Kentucky Rand Paul.

Paul, který je sám doktor, Fauciho navíc nepřímo obviňuje, že před lety podpořil výzkum, který mohl vést ke vzniku pandemie. V roce 2014 americký Národní institut zdraví (NIH), pod který patří i Fauciho institut NIAID, poskytl laboratoři v čínském Wu-chanu grant na výzkum patogenů. Senátor to nyní propojuje s podezřením, že koronavirus mohl následně uniknout právě z této laboratoře.

Fauci se proti těmto fakticky ničím nepodloženým hypotézám a nařčením snaží bránit. "Když mě někdo takto veřejně obviňuje z věcí, které jsou naprosto nepravdivé, tak jsou najednou tyhle šílenosti všude, já dostávám výhrůžky smrtí a moje rodina je napadána," uvedl během slyšení v Senátu.

Senátor Paul už ovšem vyhlásil, že pokud v listopadových volbách republikáni od demokratů převezmou Senát, chce prosadit, aby byl Fauci vyšetřován. "Půjdeme po každém Fauciho rozhodnutí, krok za krokem," uvedl.

Podle amerických deníků Washington Post a New York Times se Fauci a celý tým Bílého domu, ať už za Trumpa, nebo nyní za Bidena, v průběhu pandemie dopustili chyb. Předpovědi ohledně definitivního ústupu viru či vysoké účinnosti očkování proti nákaze se ukázaly jako předčasné a nadsazené.

V americké veřejnosti to nejdříve vyvolalo optimismus, ale následně o to větší únavu, zklamání a nedůvěru v kroky vlády. Podle průzkumu institutu Pew Reserch Center z poloviny ledna si už jen 44 procent Američanů myslí, že Biden pandemii zvládá. Ještě loni v březnu to bylo 65 procent.

Země je placatá, očkování je k ničemu

Průzkum ovšem zároveň potvrdil, že společnost je ostře stranicky rozdělena. Sedm z deseti demokratů Bidenovi v boji s covidem stále věří, zatímco v republikánském táboře je to jen 14 procent dotázaných. A toto společenské rozštěpení je pro Fauciho podle jeho okolí nové, překvapivé zjištění.

"Vždy měl naprostou nadstranickou podporu, až do covidu," říká Peter Stanley, který v 80. letech demonstroval pod okny Fauciho kanceláře, aby Reaganova vláda vzala vážně virus HIV. Později se s Faucim spřátelili, dodnes si několikrát týdně telefonují.

"Je to doba placaté Země. Nic nedává smysl," popisuje Stanley současnou situaci v USA. Podle něho je proti Faucimu vedena masivní dezinformační kampaň.

"On je takovým člověkem, který se snaží, aby věda určovala, co řekne a udělá. A teď jeho skvělou pověst obracejí ve zlo. Lžou a stokrát tu lež zopakují, dokud si lidé nemyslí, že to je pravda. A jakou mu mohu dát radu, aby tuhle válku vyhrál? Je to velmi frustrující. Takřka se nedá zvítězit," uvedl Stanley pro Washington Post.

Anthony Fauci se ve své dlouhé kariéře prý vždy snažil nebrat si případnou kritiku osobně. Řídil se heslem ze slavné knihy a filmu Kmotr: "Není to osobní, je to čistě byznys." A Fauciho byznysem byla vždy věda. Teď ale podle Petera Stanleyho čelí věcem, které nemají s vědou nic společného.

"Přišel jste o svoji reputaci, Američané nevěří ani slovu, co řeknete," pustil se do Fauciho na výše zmíněném lednovém slyšení v Senátu republikán Roger Marshall z Kansasu. "To je zkreslování reality," ohradil se Fauci. Senátor měl ovšem poslední slovo. "Pocit je realita," uzavřel debatu.

