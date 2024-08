Do moře u Tel Avivu dopadla raketa z Pásma Gazy. K útoku se přihlásil Hamás

Do moře u pobřeží Tel Avivu ve střední části Izraele v úterý dopadla raketa vypálená z Pásma Gazy. V Tel Avivu byly slyšet výbuchy, podle prvních zpráv ale nikdo nebyl zraněn, uvedl server The Times of Israel.

K útoku se přihlásilo ozbrojené křídlo teroristického hnutí Hamás, brigády Kasám, které podle agentury Reuters tvrdí, že cílily na Tel Aviv a použily rakety M90. Izraelská armáda uvedla, že z Pásma Gazy byly vystřeleny dvě rakety, ale jedna nepřekonala hranice a spadla ještě v úzkém pobřežním pásmu ovládaném Hamásem, píše server The Times of Israel. Související Profesor z Tel Avivu: Haníja nevěřil, že ho dostanou. Vůči Rusku byl Izrael zbabělý V pobřežním městě se nespustily sirény varující před nebezpečím, neboť rakety nemířily na obydlené oblasti. Hamás naposledy vypálil rakety na Tel Aviv na konci května. Palestinské teroristické hnutí Hamás napadlo 7. října jižní Izrael, kde podle izraelských údajů jeho ozbrojenci zabili 1200 lidí, většinou civilistů, a zajali více než 250 rukojmích. Od té doby bylo podle ministerstva zdravotnictví při izraelské odvetné ofenzívě v Pásmu Gazy zabito téměř 40 tisíc Palestinců. Video: O Hamásu nám uniká důležitá věc. Arabové ji veřejně říkají neradi, míní reportér (13. 12. 2023) 5:43 Video: Tým Spotlight