Profesor z Tel Avivu: Haníja nevěřil, že ho dostanou. Vůči Rusku byl Izrael zbabělý

Moskva představuje strategického spojence Íránu a je už otevřeně nepřátelská vůči Izraeli. V reakci na úmrtí šéfa Hamásu Ismáíla Haníji a dění na Blízkém východě to v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká profesor mezinárodních vztahů na Telavivské univerzitě Meir Litvak.

Litvak, který zároveň působí v Centru íránských studií, tvrdí, že rozhodnutí Izraele zaujmout neutrální pozici k ruské invazi na Ukrajinu "bylo chybné, nemorální a zbabělé". Haníja zemřel v noci na středu v Teheránu po explozi. Izraelská vláda se oficiálně k činu nepřihlásila, Írán slibuje odvetu. Útok tvrdě odsoudily Rusko a Čína.

Rusko na rozdíl od západních států okamžitě odsoudilo smrt Ismáíla Haníji. Lze už spolupráci mezi Ruskem a Íránem označit za strategické spojenectví?

Už několik posledních měsíců vidíme, jak je jejich spojenectví stále víc a víc pevné. Rusko je závislé ve své válce proti Ukrajině na dodávkách íránských dronů. Je to vidět i na ruské politice vůči Izraeli, která je mnohem nepřátelštější než před rokem 2022. Rusko stojí o podporu Íránu i mnoha arabských zemí, a tak odsuzuje a kritizuje Izrael, i když se samo přímo na žádných ozbrojených akcích proti Izraeli nepodílí.

Slibuje si Rusko výraznou podporu proti Ukrajině i od arabských zemí?

Především je proti NATO a Západu, což v současné době koresponduje s tím, že je také proti Izraeli.

Zabýváte se Íránem. Dostává z Ruska nějaké zbraně nebo technologie?

Moskva a Teherán loni podepsaly dohodu o dodávkách bojových letounů Su-25 do Íránu, ale zatím je Rusové nepředali. Stejné je to s dodávkami systému protivzdušné obrany. Důvodem prodlevy je pravděpodobně válka na Ukrajině.

Snaží se nějak izraelská vláda a diplomacie odradit Rusko od spojenectví s Íránem?

Upřímně, když Rusko napadlo Ukrajinu, izraelská vláda zaujala zbabělou neutrální pozici. Nechtěla si Rusko znepřátelit a tvrdila, že potřebujeme s Ruskem být zadobře, protože má vliv v Sýrii a Íránu. Ale co se pak stalo? Rusko začalo být v prohlášeních k Izraeli stále víc a víc nepřátelské a vůbec je nezajímá žádné izraelské vysvětlování a tvrzení. Izraelcům už dochází, že appeasement s Ruskem nefunguje. Byla to chyba a nemorální stanovisko.

Jak mohl být Haníja tak neopatrný a pobývat v Íránu, aniž by skrýval svoji identitu a tajil svoji cestu?

Pravděpodobně nevěřil, že by na něj Izrael zaútočil uprostřed Teheránu a že by riskoval nějakou větší íránskou odvetu. Ano, byl si zřejmě až moc jistý, že se to nemůže stát. Spal v oficiálním státním hotelu pro VIP hosty a asi nevěřil, že tam by ho Izraelci mohli zaměřit.

Haníja žil roky v Kataru, který vystupoval jako prostředník v jednáních mezi Izraelem a Hamásem. Zůstanou diplomatické kanály mezi Katarem a Izraelem otevřené?

Katařané jsou naštvaní, ale nepřeruší kontakty s Izraelem. Oni si zakládají na tom, že dokážou vyjednávat na mezinárodní úrovni, že jsou důležitým hráčem. Izrael mohl dávno zlikvidovat Haníju v Kataru, ale nechtěl to udělat.