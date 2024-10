Zkušení ruští frontoví bojovníci si už měsíce stěžují na nedostatek munice a rostoucí počet "dědů". Jejich země vede třetím rokem agresi na Ukrajině a v řadách armády se stále častěji objevují starší vojáci. Potvrzují to i údaje z otevřených zdrojů o lidských ztrátách, tvrdí ruští nezávislí novináři z projektu Verstka.

Vládní a vojenské zdroje podle zprávy, kterou sdílel i opoziční server Meduza, uvádějí, že od začátku roku roste přítomnost ruských smluvních vojáků starších 45 let na frontě. "Padesát procent v našem sektoru jsou staří chlapi a jsou koseni," napsal podle Verstky voják, který má sloužit v ukrajinské Charkovské oblasti.

Podobně se vyjádřil voják z okupovaného Doněcka. "Od začátku léta ztratil náš pluk v okolí Časiv Jaru asi polovinu lidí. Stále nám posílají posily, ale polovina příchozích je starší padesáti let, možná i starší. A ne všichni se vůbec dostanou na své pozice," sdílel svoje svědectví Rus.

"Tři čtvrtiny nově příchozích jsou staří muži. Je to smutné, ale taková je realita. Ale upřímně řečeno, raději bych měl tyhle chlapy než děti, které právě vyšly ze školy," řekl Verstce ruský důstojník z jednotky výsadkářů, kteří útočí u Chersonu.

"Starší vojáci nestíhají - mají potíže s nosením těžkých batohů a kopáním zákopů. Všichni jsou nemocní. Bolí je nohy, hlava a jsou pomalí," napsal podle Verstky další ze zkušených frontových bojovníků.

Pro mladšího člověka je mnohem snazší popadnout minomet a uběhnout s ním několik metrů. "To je ve válce klíčové, protože všechno je těžké - brnění, helmy, zbraně, munice - a vy musíte být schopni s celou tou váhou běžet," řekl vojenský analytik BBC Pavel Aksenov. Naznačil, že nárůst starších vojáků může souviset s vyššími finančními pobídkami a těžkými ekonomickými podmínkami v některých regionech.

Počet starších dobrovolníků podle zdroje z kanceláře moskevského starosty od srpna roste. Někteří z nich jsou dokonce šedesátníci. "Tito muži vysvětlují své rozhodnutí sloužit výroky typu: 'Ať mladí kluci zůstanou doma', 'V Rusku jsou tanky NATO' a 'Všichni v mém okolí už odešli'," uvedl zdroj.

Nárůst počtu starších smluvních vojáků nepřímo potvrzují i údaje ruského nezávislého serveru Mediazona a britské BBC o ruských obětech na Ukrajině. V letošním roce novináři zatím potvrdili smrt 2475 ruských smluvních vojáků starších 45 let, což představuje téměř polovinu těch, jejichž věk bylo možné ověřit. Jde o 18procentní nárůst oproti roku 2023 a je to třikrát více než v roce 2022.

Ochotu starých Rusů jít do války potvrzuje i studie sociologů ExtremeScan. Uvádějí, že nejvyšší připravenost k případné další mobilizaci projevují právě muži ve věku 50 až 60 let. Například pouze 6,6 % Rusů ve věku 18-24 let je připraveno jít do války, pokud k tomu dostanou rozkaz.

Ruské úřady v průběhu agrese opakovaně rozšiřovaly věk pro odvody a možnost podepsat s armádou kontrakt. V loňském roce byla například zvýšena horní věková hranice pro smluvní vojáky - z 65 na 70 let.

