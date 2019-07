Demonstranti v Hongkongu blokovali vlaky. Lidé mířící do práce se s nimi hádali

Demonstranti v Hongkongu blokovali v ranní dopravní špičce vlakovou dopravu při další protivládní akci. Účastníci protestu vyvolali chaos a také rozhořčení některých lidí směřujících do práce, kteří se s nimi pouštěli do hádek a potyček, napsala agentura Reuters.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za uplynulá desetiletí. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných osob do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a odstoupení správkyně Carrie Lamové.

Demonstrace se nyní konají v Hongkongu téměř denně. O víkendu lidé protestovali v ulicích města proti útoku předpokládaných členů zločineckých gangů na prodemokratické aktivisty na vlakovém nádraží ve čtvrti Yuen Long z předchozí neděle.

Aktivisté obviňují policii, že na místo incidentu dorazila pozdě a násilnostem jen přihlížela. Někteří dokonce naznačili, že se hongkongská policie spřáhla se zločinci, aby demonstranty zastrašila.

WATCH: Hong Kong pro-democracy demonstrators block Tiu Keng Leng MTR station as protests morph into a civil disobedience campaign #香港 #反送中 pic.twitter.com/h5LmgWFOmp — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 30, 2019

Demonstrant Ken Chan při úterní akci uvedl, že aktivisté žádají provozovatele železniční dopravy MTR o vysvětlení, proč ani jeho zaměstnanci proti násilnostem na nádraží Yuen Long nezasáhli.

Šestadvacetiletá demonstrantka Lorraine Leeová prohlásila, že narušení provozu hromadné dopravy je snahou připomenout lidem neochotu vlády řešit sociální, ekonomickou a politickou nespravedlnost.

Aktivisté od rána blokovali dveře vlaků, a nutili tak stovky lidí k opuštění vlakových nádraží a vyhledání alternativního způsobu dopravy. Demonstranti se postupně stáhli a kolem poledne místního času byl běžný provoz obnoven.

Hongkongský ministr dopravy Frank Chan vyzval demonstranty, aby se přestali zaměřovat na železniční síť, která zajišťuje dopravu pěti milionů lidí denně. Podobnou akci uspořádali totiž demonstranti už minulý týden.

Na některých místech vznikly potyčky a hádky mezi demonstranty a rozčilenými pasažéry. "Je to opravdu nepříjemné a otravné. Pospíchám do práce, abych si vydělal na živobytí. Dáte mi svůj plat?" stěžoval si 64letý muž jménem Liu.

Jiní měli pro aktivisty větší pochopení. "Toto má na svědomí (správkyně) Carrie Lamová. Nespolupracuje s obyvateli Hongkongu a nenaslouchá jejich požadavkům," řekl AP 31letý Jason Lo při čekání na vlak.

Podívejte se na video z události, kvůli níž demonstranti blokovali vlaky: