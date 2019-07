Zemřel "pekingský řezník" Li Pcheng. Jako premiér Číny prosadil zásah proti studentům

Aktualizováno před 4 minutami

Ve věku 90 let zemřel bývalý čínský premiér Li Pcheng. Oznámila to agentura Nová Čína. Li působil jako předseda vlády na přelomu osmdesátých a devadesátých let a byl zastáncem tvrdého potlačení demonstrací v roce 1989 na pekingském náměstí Nebeského klidu. V opozičních kruzích měl proto přezdívku "pekingský řezník". Demonstrace za demokracii a společenské změny rozehnala armáda 4. června 1989.

Li se stal čínským premiérem v březnu 1988. V době rozporu ve vedení Komunistické strany Číny patřil ke konzervativnímu křídlu, které sice připouštělo ekonomické reformy, ale kategoricky odmítalo politické změny. Mladí Číňané v roce 1989 žádali zlepšení ekonomické situace a možnost svobodněji se vyjadřovat. Protesty vyprovokovala smrt bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Číny Ču Jao-panga. Ten usiloval o hospodářské reformy a uvolnění cenzury, ale v roce 1987 byl od moci odstaven svými vnitrostranickými soupeři, k nimž patřil právě Li Pcheng. 25 fotografií Foto: Stateční Číňané necouvli ani tankům. O masakru na Tchien-an-men se dodnes mlčí Po dlouhotrvajících protestech a demonstracích se sešlo stranické politbyro a nejvlivnější činovníci režimu na klíčovém jednání 2. června. Rozhodli, že protesty už nelze zvládnout jinak než tvrdým zásahem. Na náměstí Nebeského klidu a v přilehlých ulicích zemřelo několik tisíc lidí. Na silové řešení naléhal právě Li Pcheng, souhlasil s ním i bývalý vůdce a stále největší autorita v zemi Teng Siao-pching. Podle později zveřejněných záznamů ale žádal, aby se armáda snažila vyhnout krveprolití a velkému počtu obětí. Generální tajemník strany Čao C´-jang tvrdil že některé požadavky protestujících jsou oprávněné a že by se se studenty měl vést dialog. Na nátlak konzervativní stranické frakce byl odstaven od rozhodování a izolován v domácím vězení. Domnívali se, že cílem studentů a protestujících je svržení komunistického režimu. V hodnocení demonstrací zaznívala slova o kontrarevoluci, které napomáhají reakční kruhy v USA, Hongkongu a na Tchaj-wanu. Pořádal protesty, které rozprášily tanky: Čína vymývá mozky, mladí jsou jako roboti číst článek Li premiérem zůstal do roku 1998, ale jeho ambice stát se prezidentem se nenaplnily. Experti na Čínu spekulovali o tom, proč se prezidentem nestal a místo něj si vůdce Teng Siao-pching vybral na začátku devadesátých let Ťiang Ce-mina, bývalého šéfa strany v Šanghaji. Jedna z teorií tvrdila, že Teng považoval zásah na náměstí Nebeského klidu za zbytečně krvavý a nechtěl, aby hlavou státu byl Li spojený s touto událostí. Jako premiér v devadesátých letech prosazoval výstavbu vodní hráze a elektrárny Tři soutěsky, která je největší na světě. Začala se stavět v roce 1994, v provozu je od roku 2012. V roce 2010 vydal Li v čínštině knihu svých pamětí, ale událostem roku 1989 v ní věnoval malou pozornost a napsal, že hlavní postavou na straně režimu byl Teng Siao-pching.