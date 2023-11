Rok před americkými volbami by Trump porazil Bidena ve většině klíčových států

Americký prezident Joe Biden ztrácí v preferencích na svého možného soupeře Donalda Trumpa v pěti ze šesti států, které by mohly rozhodnout volby v roce 2024. Ukazuje to průzkum vypracovaný pro deník The New York Times (NYT), který výsledky publikoval přesně rok před prezidentskou volbou.

Trump má podle průzkumu na prezidenta navrch v Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě a Pensylvánii, přičemž ve všech státech kromě posledního jmenovaného byl jeho náskok větší než čtyři procentní body. Biden byl ve vedení pouze ve Wisconsinu, a to o dva body. Kampaň před nadcházejícími volbami je teprve v počátečních fázích, stranické primárky, které určí kandidáty dvou velkých politických stran USA, začínají až v lednu. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že volby přinesou reprízu souboje z roku 2020. Trump jasně vévodí průzkumům mezi republikánskými voliči, zatímco Biden v primárkách Demokratické strany v zásadě nemá konkurenci. Související Trumpův stoupenec a odpůrce pomoci Ukrajině. Do čela sněmovny usedl nenápadný Johnson Volby jsou na programu 5. listopadu 2024. V americkém systému rozhodují hlasy takzvaných volitelů, o něž se bojuje na úrovni jednotlivých států. Každý stát má určitý počet volitelů, který připadne vítěznému kandidátovi, jakkoli těsné toto vítězství může být. A jelikož se většina států dlouhodobě přiklání k té či oné politické straně bez ohledu na konkrétního kandidáta, o vítězi se často rozhoduje v hrstce států, které jsou označovány jako klíčová politická "bojiště". V roce 2020 Biden zvítězil ve všech šesti státech, které nový průzkum NYT mapoval. O tom, že opakování tohoto scénáře zdaleka není jisté, svědčí i nedávná sondáž vypracovaná pro agenturu Bloomberg, podle níž měl Trump těsný náskok v Pensylvánii, Wisconsinu, Arizoně i Georgii. Trump výsledky posledních voleb nikdy neuznal a po odchodu z Bílého domu zůstal lídrem Republikánské strany. Na popularitě mezi republikánskými voliči mu neubraly ani bezprecedentní obžaloby, které proti němu letos vznesly státní i federální prokuratury. Kromě toho byl exprezident v občanskoprávním procesu usvědčen ze sexuálního napadení bývalé novinářky. Biden se ovšem potýká s obrovskou nespokojeností voličů s aktuálním děním ve Spojených státech. V novém průzkumu agentury Ipsos vyjádřilo 76 procent dotázaných názor, že směřování jejich země není dobré. Jakkoli inflace v USA meziročně výrazně zpomalila a nezaměstnanost se drží pod čtyřmi procenty, voliči se na Bidenovu ekonomickou politiku dívají spíše negativně. V průzkumu zveřejněném NYT se v tomto bodě na jeho stranu přiklonilo 37 procent respondentů, zatímco 59 procent v otázce ekonomiky vyjádřilo větší důvěru v Trumpa. "Do očí bijící" slabinou je pak pro současného prezidenta jeho věk, píše deník. Bidena, kterému bude tento měsíc 81 let, označilo za příliš starého na efektivní výkon prezidentské funkce 71 procent účastníků průzkumu, včetně 54 procent jeho stoupenců. U Trumpa, který je jen o necelé čtyři roky mladší, toto stanovisko vyjádřilo pouze 39 procent dotázaných. Video: Ukázka z opery Playing Trump Opera Playing Trump od Bernharda Langa měla premiéru předloni v Hamburku, zpívá francouzská sopranistka Donatienne Michel-Dansac. | Video: Staatsoper Hamburg

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!