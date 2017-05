před 24 minutami

Několik velitelů Islámského státu (IS) včetně "ministra války" této teroristické organizace abú Musába Masrího zabili východně od Aleppa vojáci syrské armády. Oznámila to ve středu syrská státní média s odvoláním na armádní zdroje. Včetně Masrího přišlo o život 13 islamistú ze Saúdské Arábie a Iráku. Předchůdce Masrího ve funkci vojenského velitele IS Umar Šíšání zahynul loni po zásahu amerického letectva nedaleko iráckého Mosulu. Počátkem května zabili příslušníci afghánských speciálních sil Abdula Hasiba, šéfa jednotek IS v Afghánistánu. Hasib byl jmenován šéfem islamistů v Afghánistánu poté, co jeho předchůdce Háfiz Saíd zahynul loni v srpnu při náletu amerického bezpilotního letounu.

