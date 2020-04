Není tu bezpečno. Wuchanskou laboratoř navštívili Američané, hned poté varovali vládu

Když americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že hodlá zjistit, jestli koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu, odkud se nákaza covid-19 původně rozšířila, vycházel přitom podle listu Washington Post i z několik let starého zjištění, že v institutu dochází k "riskantnímu výzkumu netopýřích koronavirů".

Objevují se spekulace, že nový koronavirus se mohl z laboratoře rozšířit nešťastnou náhodou, například při neopatrné manipulaci s ním. Čína podobná obvinění odmítá. Odkud přesně se virus vzal, není jasné.

V roce 2018 se do laboratoře vydali dva američtí diplomaté působící ve Wu-chanu - generální konzul a pověřenec pro oblast vědy, zdraví a životního prostředí. A podle listu Washington Post je pak to, co viděli, znepokojilo natolik, že domů poslali diplomatickou depeši. Varovali v ní, že nedostatky v bezpečnosti a způsobu řízení laboratoře mohou vést přesně k tomu, čemu by měla zabránit, tedy vzniku další pandemie.

"Laboratoř má závažný nedostatek dostatečně vyškolených techniků a badatelů nezbytných pro bezpečný provoz této vysoce nakažlivé laboratoře," píše se v depeši, kterou má k dispozici Washington Post. Ještě před zprovozněním wuchanské laboratoře pak vědci vyzývali k ostražitosti. Upozorňovali například, že v Číně už několikrát došlo k úniku viru SARS, a to v Pekingu.

Podle zatím dostupných vědeckých poznatků se nový koronavirus přenesl na člověka z netopýrů. Skupina amerických vědců již v polovině března zveřejnila v prestižním časopisu Nature svá zjištění, ze kterých vyplývá, že "SARS-CoV-2 není laboratorní výtvor ani záměrně zmanipulovaný virus". Že by tomu tak bylo, odmítá i Wuchanský institut virologie (WIV).

Tamní výzkumníci se netopýřími koronaviry zabývají už nejméně 15 let. Cílem výzkumu bylo zabránit opakování scénáře z let 2002 a 2003, kdy se po světě rozšířilo onemocnění SARS. I to se na člověka z netopýra přeneslo původně v Číně, nakonec se jím nakazilo asi osm tisíc lidí.

Nejvyšší stupeň zabezpečení

Pracoviště v provincii Chu-pej, které oficiálně spadá pod Čínskou akademii věd, vzniklo už v 50. letech minulého století. Laboratoř s nejvyšším ze čtyř stupňů biologického zabezpečení postavili Číňané za 44 milionů dolarů (více než 1,1 miliardy korun podle dnešního směnného kurzu) i díky finanční podpoře francouzské a americké vlády. Zkušební provoz začal po dlouhých průtazích až v roce 2015.

V laboratořích čtvrtého stupně, jako je ta ve Wu-chanu, se nachází vzorky řady nemocí, na které svět dosud nezná očkování nebo lék. Jsou to například ebola nebo plané neštovice. Přísné bezpečnostní procedury, které tu musí vědci dodržovat, mají ochránit je samotné, jejich blízké i celý svět proti případu nechtěného úniku nakažlivých látek.

Hodnocení a odpovídající zabezpečení na škále od jedné do čtyř používá s malými odchylkami celý svět. Čtvrtý, nejvyšší stupeň znamená mimo jiné to, že laboratoře musí filtrovat veškerý vzduch, vodu i odpad. Po příchodu a před odchodem se pracovníci musí důkladně osprchovat a převléct do neprodyšných obleků. Wuchanské pracoviště, první svého druhu v Asii, má odolat záplavám i silnému zemětřesení.

Problémy wuchanské laboratoře

Filippa Lentzosová, odbornice na biologické hrozby z londýnské King's College, popsala BBC, že bezpečnostní nedostatky wuchanské laboratoře mohou obnášet například špatné proškolení zaměstnanců, nastavení procedur zacházení s látkami, nedostatečné udržování přehledu o tom, co přesně se v laboratoři nachází, nebo třeba jasně stanovené postupy pro případ nouze.

Čínské úřady od začátku tvrdí, že virus se na člověka přenesl ze zvířete na trhu s mořskými plody, nedaleko laboratoře. Že měl přírodní původ, se shodují i virologové z celého světa. "Při porovnání známé genetické stavby nového koronaviru můžeme s jistotou určit, že SARS-CoV-2 vznikl přírodními procesy," ujišťuje například autor zmíněné studie z časopisu Nature Kristian Andersen ze Scrippsova výzkumného ústavu.

Podle Siao Čchianga, výzkumníka americké University of California in Berkeley, se kterým hovořil deník Washington Post, ale "přírodní původ" ještě nemusí znamenat, že nepochází z laboratoře, která se dlouhodobě výzkumu živých netopýrů věnovala.

Další jsou ale opatrnější. Virolog z australské University of Sydney Edward Holmes například upozorňuje, že ani nejbližší "příbuzný" netopýří virus nového SARS-CoV-2, který se v laboratoři nacházel, nemohl být původcem nové nemoci covid-19. "Rozdíl v jejich genetické struktuře je průměrně padesát, přinejmenším dvacet let evolučního vývoje," řekl serveru Science Alert.

Důkazy chybí

Vědci, které oslovil deník Aktuálně.cz, odmítli o původu koronaviru spekulovat. "Nebudu to komentovat, kromě toho, že řeknu, že skutečně nebylo prokázáno, odkud ten virus původně pochází. Musíme se nyní soustředit na boj s jeho dopady po celém světě," napsal například epidemiolog Marc Lipsitch z americké Harvardovy univerzity.

Opatrně se vyjadřuje také Filippa Lentzosová. "Proběhly tiché debaty v komunitě expertů, které zpochybňovaly původ na trhu s mořskými plody, jak tvrdí Čína," přiznává. Důkazy ale zatím chybí, jak pro potvrzení, tak vyvrácení kterékoliv z variant. Vyplývá to i z informací, ze kterých vychází americké tajné služby nebo armáda.

Americká vláda odmítá celou záležitost komentovat. Prezident Trump nechce říct, zda o celé záležitosti hovořil se svým čínským protějškem, prezidentem Si Ťin-pchingem. "V tuto chvíli to není vhodné," citovala ho agentura Reuters.

Nejasné situaci nepomáhá, že Čína o původu nového viru dlouho odmítala hovořit. V polovině března dokonce mluvčí čínského ministerstva zahraničí na Twitteru napsal, že virus mohli do Číny zavléct američtí vojáci. Teprve před několika dny se nechal ředitel institutu Jüan Č'-ming slyšet, že "není reálné, aby virus pocházel od nás".

Deník Washington Post naopak upozorňuje, že zpráva o návštěvě diplomatů před dvěma lety, která Američany tolik znepokojila, z oficiálního webu WIV minulý týden zmizela.

Video: V New Yorku kolabuje všechno, říká Boehmová