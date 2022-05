Kde je Gerasimov? Generál chyběl na přehlídce, spekuluje se o Putinově nespokojenosti

Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské přehlídce na Rudém náměstí 9. května neřekl nic převratného ani zásadního. Nápadná ale byla absence náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova, tradičního účastníka oslav Dne vítězství.

Sedmašedesátiletý armádní generál je podle dostupných a věrohodných zpráv jedním ze čtyř mužů, kteří naplánovali ruskou invazi na Ukrajinu a v uzavřeném úzkém kruhu o ní rozhodli. Kromě Gerasimova to byl Putin, ministr obrany Sergej Šojgu a šéf Bezpečnostní rady, bývalý ředitel kontrarozvědky Nikolaj Patrušev.

Neúčast náčelníka generálního štábu na tradiční vojenské přehlídce u příležitosti konce druhé světové války je velmi neobvyklá. V uplynulých dnech kolovaly zvěsti, že Gerasimov osobně dohlížel na ruskou ofenzivu u města Izjum na východě Ukrajiny, kde ho možná zranila ukrajinská palba z raketometů Grad.

List New York Times napsal, že Gerasimov podle zdroje z amerických tajných služeb v Izjumu skutečně byl, ale vyvázl nezraněn a vrátil se v pořádku do Moskvy. Tomu by nasvědčoval i fakt, že se 4. května objevil v televizi na poradě, kde se diskutovalo o přípravě vojenské přehlídky na Rudém náměstí. O to podivnější je, že se jí poté neúčastnil.

Rusista a překladatel Libor Dvořák připomíná, že v dobách Sovětského svazu se z rozestavení lidí na Leninově mauzoleu na Rudém náměstí usuzovalo, kdo má ve vedení státu jakou pozici. Kdo stoupá nahoru a s kým se naopak už nepočítá. "Do jisté míry to může být i teď a může to znamenat, že se skutečně Gerasimov ocitl v jakési Putinově nepřízni. Na druhé straně v plné parádě se na přehlídce ukazoval Sergej Šojgu, o kterém se také šuškalo, že má infarkt nebo že je s ním Putin nespokojený. Bohužel se pohybujeme jen v rovině spekulací," říká Dvořák.

V televizi Belsat, která vysílá z Polska a věnuje se hlavně Bělorusku, hovořil vojenský analytik Oleg Ždanov o možné tajné rošádě ve vedení ruských operací na Ukrajině. "Existuje informace od insidera, že Gerasimov už nebude velet na Ukrajině, protože nesplnil úkoly. Nebude oficiálně odvolán, protože to v Kremlu nedělají kvůli obavám ze snížení morálky vojáků," tvrdí Ždanov.

Ruský advokát a kritik Putinova režimu Mark Fejgin zase uvádí, že namísto Gerasimova dostane více pravomocí generál Alexandr Dvornikov, kterého prezident v dubnu jmenoval velitelem ruské ofenzivy na Donbasu.

Dvornikov před sedmi lety velel ruské operaci v Sýrii, kde Rusové prováděli taktiku masivního bombardování veškeré infrastruktury. Podle Fejgina Putin upozaděním Gerasimova a jmenováním Dvornikova dal najevo nespokojenost s tím, že ruská armáda v první fázi války neuspěla v bitvě o Kyjev.

"Fakt, že Gerasimov byl osobně na frontě v Izjumu, ukazuje, že ruští důstojníci na nižších pozicích nejsou schopni samostatně rozhodovat. Což spolu s Putinovým projevem 9. května, který byl v podstatě o ničem, dokládá, do jakých problémů se Rusové na Ukrajině dostali," soudí Libor Dvořák. Ukrajinci od začátku války usmrtili už devět ruských generálů. Mnozí z nich se pohybovali na frontové linii nebo v její blízkosti, aby dohlíželi na průběh ofenzivy.

Valerij Gerasimov je náčelníkem generálního štábu od roku 2012 a společně s ministrem obrany Šojguem se podílel na rozsáhlé modernizaci armády, na kterou ruská vláda výrazně zvýšila rozpočet. I z toho důvodu je mnoho vojenských analytiků a znalců Ruska překvapeno tím, jak se jí na Ukrajině nedaří.

"Je to ohromující neúspěch. Opravdu nevím z historie o tak fatálním selhání vojenské supervelmoci, která se sama rozhodla pro invazi do jiné země a potom tak katastrofálně selhala," komentuje to pro agenturu AP americký vojenský historik Frederick Kagan.

