Jaká budou nová imigrační pravidla v Británii? Musíte mít maturitu a umět anglicky

Boris Johnson začíná uskutečňovat první předvolební sliby, které ho loni v prosinci vynesly do úřadu britského premiéra a umožnily mu vyvést zemi z Evropské unie. Jeho vláda tento týden navrhla nový systém, který by měl výrazně omezit příchod ekonomických migrantů do Británie. Výrazně zhorší situaci i pro Čechy, zejména ty bez kvalifikace a znalosti angličtiny.

