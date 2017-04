Čínští Ujguři už nepojmenují své dítě Islám nebo Mekka. Peking jim zakázal muslimská jména

před 1 hodinou

Peking pokračuje v omezování práv ujgurské muslimské menšiny ve východočínské provincii Sin-ťiang. Na začátku dubna ženám zakázal zahalovat si obličej na letištích nebo vlakových nádražích. Muži tu zase nesměli nosit dlouhé vousy. Nově Čína zakázala pojmenovávat děti jmény, která by příliš souvisela s muslimským vyznáním. Peking opatření zdůvodňuje bojem proti islámskému extremismu.

Hongkong - Jména jako Islám nebo Mekka se už mezi novorozenci ve východočínské provincii Sin-ťiang neobjeví.

Peking tamní menšině Ujgurů zakázal pojmenovávat své děti některými muslimskými jmény. Informoval o tom německý magazín Spiegel.

Čínským úřadům konkrétně vadí taková jména, která příliš souvisejí s islámem. Jsou jimi například Saddám, Mekka, Islám, Džihád nebo Korán.

Pokud by se rodiče přece jen pro některé ze seznamu zakázaných jmen rozhodli, úřady by jejich potomky nezaregistrovaly do systému. Děti by tak například nemohly být přijaty do školy nebo by přišly o přístup ke zdravotním službám.

Zákaz dlouhých vousů a zahalených obličejů

Peking proti Ujgurům nezakročil poprvé. Už na začátku dubna přijal nařízení, které v provincii Sin-ťiang vykázalo z veřejné dopravy ženy se zahaleným obličejem. Muži zase nesmí nosit dlouhé vousy.

Čína opatření zdůvodňuje bojem proti islámskému extremismu.

Provincii Sin-ťiang obývá téměř 11,5 milionu muslimských obyvatel, což je skoro polovina vyznavačů islámu v celé Číně.

Střety mezi obyvateli v této oblasti si v posledních letech vyžádaly stovky obětí. Čínské úřady z většiny násilností obviňují ujgurské separatisty, které označují za teroristy.

Organizace na ochranu lidských práv proti novým omezením protestují a zároveň varují, že mohou způsobit pravý opak toho, čeho chce Peking dosáhnout.

"Jestliže to vláda se stabilizací regionu myslí vážně, tak by měla tyto represivní postupy zmírnit, a nikoliv zpřísnit," uvedla pro britský list The Guardian Susan Richardsonová, zástupkyně lidskoprávní organizace Human Rights Watch v Číně.

