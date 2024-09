Ani se nesnaží. Rusové své obří vojenské sklady netají a nechrání, mají k tomu důvod

Obří ruské muniční sklady jsou podle Institutu pro studium války (ISW) velmi zranitelné. Dokazují to tři úspěšné ukrajinské útoky z minulého týdne. Podle analytiků washingtonského think-tanku je tak evidentní, že západní restrikce pro používání zbraní chrání ruský týl.

Roje ukrajinských dronů zaútočily 18. a 20. září na sklady Oktjabrskij a Toropec v Tverské oblasti a Tichorecký sklad v Krasnodarském kraji. "Tím, že ruská armáda stále využívá známá logistická zařízení, stávají se velmi zranitelnými. To by Ukrajina mohla využít, pokud by západní státy zrušily omezení, která jí kladou," napsal ISW v úterní zprávě.

Útoky měly zlikvidovat zásoby severokorejských řízených střel, prostředky protivzdušné obrany, železniční vozy a velké množství toho, co ISW považuje za raketové kontejnery.

Podle západních analytiků se údajně Rusko příliš nesnaží utajit umístění svých muničních skladů. ISW zmiňuje prokremelského válečného blogera, který si měl stěžovat na to, jak lze přes aplikace Google Maps a ruský vyhledávač Yandex určit polohu těchto objektů. Privátní vesmírné společnosti zase poskytují aktuální fotografie ruských muničních skladů.

ISW poznamenal, že na snímcích jsou vidět sklady plné vojenského materiálu a jejich nedostatečná ochrana. Institut pro studium války naznačuje, že omezení pálit do ruského týlu, které Západ Ukrajincům při používání svých zbraní nařizuje, umožnilo Moskvě rezignovat na ochranu těchto skladů. "Rusku to umožňuje optimalizovat obří týlová skladovací zařízení, aby mohlo ve velkém měřítku shromáždit značný vojenský materiál pro svou invazi na Ukrajinu," dodává IWS.

Západní státy tak mohou podle ISW zmenšit schopnost Ruska využívat vojenský materiál ve velkém měřítku tím, že umožní Ukrajině použít přesné dalekonosné zbraně na území agresora. Tím by donutila ruské velení rozdělit muniční sklady do menších a méně efektivních zařízení, z nichž některá by byla dále od Ukrajiny.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová řekla agentuře Bloomberg, že západní spojenci by měli ukončit diskuse kolem ruských "červených linií" a umožnit Ukrajině udeřit na území Ruska bez omezení. "Musíme být schopni dát správnou odpověď a ta musí být silná," řekla Frederiksenová.

