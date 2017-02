Čeští piloti budou moci zasáhnout nad Slovenskem a naopak. Ministři v Bruselu podepsali dohodu

před 1 hodinou

Česká republika a Slovensko budou více spolupracovat při vzájemné ochraně vzdušného prostoru. Smlouvu v Bruselu podepsali ministři obrany obou zemí Martin Stropnický a Peter Gajdoš. Dohoda začne platit zřejmě kolem poloviny letošního roku. Podle Gajdoše mají Slováci rozpracované podobné dohody také s Polskem a Maďarskem.

Brusel - Ministři obrany České republiky a Slovenska Martin Stropnický a Peter Gajdoš podepsali smlouvu o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru obou zemí.

Stalo se tak na okraj jednání ministrů obrany NATO v Bruselu. Podle českého ministra by měla smlouva začít platit kolem poloviny letošního roku, až ji potvrdí parlamenty a prezidenti obou zemí.

"Dosáhli jsme nadstandardní podoby vzájemné spolupráce," poznamenal před novináři Gajdoš a dodal, že se těší, až smlouva začne fungovat v praxi.

Slováci mají podle něj nyní podobné dohody rozpracované i s Polskem a Maďarskem. Slovenské letectvo, které využívá ruská letadla MiG-29, má dostatek strojů k zajištění závazků ohledně NATO, dodal slovenský ministr.

Severoatlantická aliance zajišťuje ochranu svého vzdušného prostoru pomocí společného systému protivzdušné obrany (NATINAMDS). Například české letectvo do něj vyčleňuje dva stíhací letouny Gripen, které jsou pak pod aliančním velením. Systém je určen k obraně před vojenskými hrozbami.

Česko-slovenská dohoda, pokud začne platit, ale navíc umožní, aby piloti mohli zasáhnout na území druhého státu i zbraněmi například ve chvíli, kdy by teroristé unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit.

Stropnický vysvětlil, že jedna země by mohla pomoci také v situaci, kdy by třeba povětrnostní podmínky neumožnily strojům druhého ze států vůbec vzlétnout. "Už dnes platí to, že si vzájemně při výcviku rigorózně nehlídáme hranici nebo při potřebě využití letiště partnera," podotkl.

autor: ČTK