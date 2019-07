Britští konzervativci si s Johnsonem polepšili, před labouristy vedou o deset procent

Britská vládní Konzervativní strana si po nástupu Borise Johnsona do premiérské funkce polepšila v průzkumech veřejného mínění. Podle ankety agentury YouGov pro list The Sunday Times má před opoziční Labouristickou stranou nyní náskok deseti procentních bodů.

Deník The Sunday Times uvedl, že úspěch konzervativců v průzkumu by mohl podpořit spekulace, že Johnson, čelící v parlamentu patové situaci v otázce brexitu, vyhlásí předčasné volby.

Johnsonovy konzervativce v nejnovější anketě podpořilo 31 procent dotázaných voličů, což je o šest procentních bodů víc než v předchozím průzkumu. O dva body si polepšili i labouristé, kteří mají podporu 21 procent.

Proevropští Liberální demokraté si pohoršili o tři procentní body a s 20 procenty by v parlamentních volbách nyní skončili na třetím místě. Čtvrtá by pak byla protiunijní Strana pro brexit Nigela Farage se 13 procenty, která znamenají pro tuto stranu zhoršení o čtyři procentní body.

Konzervativci v novém průzkumu agentury YouGov zaznamenali největší vedení nad opozicí za posledních pět měsíců. Od dubna je to poprvé, co jejich podpora překročila 30 procent, napsal list The Sunday Times.

Konzervativní strana se kvůli problematickému odchodu Británie z Evropské unie dostala v uplynulých měsících do krize a v květnových průzkumech preferencí voličů si s 25 procenty připsala nejhorší výsledek za posledních 20 let.

Nejnovější průzkum YouGov se uskutečnil 25. a 26. července. O den dříve, ve středu 24. července, se stal novým britským premiérem bývalý londýnský starosta Boris Johnson, když ho členové Konzervativní strany podle očekávání vybrali jako svého nového lídra. Vedení strany i vlády převzal od Theresy Mayové, které se nepodařilo zemi vyvést z Evropské unie.

Jiný průzkum, který ve dnech 24. a 25. července vypracovala agentura ComRes, nebyl pro Johnsonovu stranu tak optimistický. Konzervativce v něm podpořilo 28 procent respondentů, což představovalo nárůst o tři procentní body.

Náskok Konzervativní strany před labouristy byl podle této ankety vypracované pro list Sunday Express jen jeden procentní bod. Většina dotázaných navíc v anketě vyjádřila přesvědčení, že Boris Johnson bude špatný premiér.