Brazilské úřady vyšetřují tragický pád letadla. Řeší i led na křídlech letounu

Brazilské úřady se zatím nevyjadřují k možným příčinám pátečního pádu letadla ATR 72-500, při kterém zahynulo 62 lidí. První předběžné výsledky by měly být známé do měsíce. Letadlo mělo v posledních měsících několik technických problémů, uvedl v pondělí brazilský server G1. Podle úřadů však měl stroj platná povolení pro let.

Během víkendu brazilské úřady vyprostily těla všech 62 obětí a začaly s jejich identifikací. Mezi oběťmi jsou Brazilci a lidé s venezuelským a portugalským občanstvím. Letadlo se zřítilo zhruba po hodině a půl letu ve státě Sao Paulo. Podle brazilských úřadů piloti před pádem nevyslali žádný signál nouze a neinformovali o problémech. Brazilský letecký vyšetřovací úřad Cenipa již začal s analýzou černých skříněk. Brazilským úřadům pomohou s vyšetřováním experti z francouzského leteckého úřadu BEA vzhledem k tomu, že havarované letadlo bylo francouzské výroby, píše dnes agentura AFP. První předběžná zpráva bude hotová do měsíce, informovaly brazilské úřady. Havarované letadlo mělo letos několik technických problémů, uvedl v pondělí server G1. V březnu stroj během letu hlásil problémy s hydraulikou, po kterých následovalo tvrdé přistání, jež letadlo "strukturálně poškodilo". To zůstalo mimo službu do začátku července. Když se vrátilo do provozu, upozorňovali cestující na nefunkční klimatizaci. Úřady se však ve vyšetřování zaměří i na další možné hypotézy včetně lidské chyby. Brazilská média také zmiňují možné problémy s tvorbou ledu na křídlech, které v přechozích dnech hlásili piloti v oblasti, kde se letadlo zřítilo. V minulosti měla letadla ATR 72 problémy se systémy, jež mají zabraňovat tomuto nebezpečnému fenoménu.