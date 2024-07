Novinář rok pracoval na letišti: Ani si neodskočíte. Kolaps s kufry se může zopakovat

"Je to těžká, špatně ohodnocená práce. Zaměstnanci jsou podfinancovaní, to by měly společnosti zlepšit," komentuje problémy s odbavením zavazadel na pražském letišti novinář Jan Nevyhoštěný z webu Zdopravy.cz. Práci v handlingové společnosti si sám vyzkoušel. "Chtěl jsem nahlédnout do oboru, o kterém píšu, ale taky jsem chtěl posilovnu, za kterou mi ještě zaplatí," popisuje roční výpomoc v Ruzyni.

17:07 Spotlight News - Jan Nevyhoštěný | Video: Oldřich Neumann, Tým Spotlight