Brazílie může během roku přijít už o druhého prezidenta. Valí se na něj aféry s odposlechy i kampaní

před 12 minutami

Brazilský prezident Michel Temer se dostal k moci teprve před devíti měsíci a už mu hrozí, že bude muset odejít z funkce. Teď čeká na verdikt brazilského Nejvyššího volebního soudu, který rozhodne, jestli zruší výsledky voleb z roku 2014. Největší země Jižní Ameriky by tak mohla přijít už o druhou hlavu státu za méně než rok. Loni na konci srpna brazilský parlament odvolal tehdejší prezidentku Dilmu Rousseffovou.

Brasília - Michel Temer se postavil do čela Brazílie teprve před devíti měsíci. Již teď mu ale hrozí, že se bude muset z prezidentského paláce vystěhovat.

Prezident, který navíc čelí i obvinění z korupce, čeká s napětím na verdikt brazilského Nejvyššího volebního soudu.

Ten zřejmě už tento týden rozhodne, jestli kvůli nelegálnímu financování předvolební kampaně v roce 2014 zruší tehdejší výsledky voleb.

Temerovi tak paradoxně hrozí podobný osud, jaký potkal jeho předchůdkyni v prezidentském paláci Dilmu Rousseffovou, která nemohla dokončit svůj mandát. Loni v létě ji odvolal brazilský parlament kvůli machinacím se státním rozpočtem.

Roste navíc riziko, že Brazílie se kvůli Temerovi opět propadne do hluboké politické krize, která by mohla ohrozit i nadějné ekonomické oživení.

Bezprecedentní situace v Brazílii

Brazilský soud má prověřit, jestli ve volební kampani z roku 2014, kdy na úřad prezidentky úspěšně kandidovala Dilma Rousseffová a Michel Temer na funkci viceprezidenta, nevyužili nelegální financování. Pokud uzná, že ano, tak výsledky tři roky starých voleb zruší.

"Máme velmi silné a vážné důkazy," uvedla žalobkyně Silvana Batiniová.

Soud se kauze začne věnovat v úterý večer místního času (ve středu po půlnoci SELČ). Není ale jasné, zda rozhodne už tento týden, nebo jestli se všechno ještě protáhne.

Pokud by soud nakonec skutečně zrušil výsledky voleb, Temer by zřejmě podal odvolání.

Co by pak následovalo, se dá ale jen stěží odhadovat. Nic podobného se v Brazílii ještě nestalo. Zřejmě by soud musel rozhodnout, jestli má Temer okamžitě odejít z funkce, anebo může v prezidentském úřadě počkat na nový rozsudek.

Pokud by Temer neuspěl ani s odvoláním, musel by se odstěhovat z prezidentského paláce. Funkci hlavy státu by dočasně vykonával předseda dolní komory brazilského parlamentu Rodrigo Maia.

Kongres by pak měl 30 dnů na to, aby vybral nového prezidenta, který by zemi dovedl až do prezidentských voleb v roce 2018, popisuje agentura Reuters.

Hrozí politická krize

Jisté je, že zrušení volebních výsledků z roku 2014 by destabilizovalo celou politickou scénu v Brazílii.

Temer by zřejmě přišel o své spojence, což by ohrozilo jeho vládu. A spolu s tím i reformy pracovního trhu a důchodového systému, které se snaží prosadit.

Temerův největší koaliční partner, Brazilská sociálnědemokratická strana (PSDB), zatím vyčkává na rozsudek. Až pak se rozhodne, jestli svou podporu Temerovi stáhne, nebo ne.

Temer má problémů víc

Skandál s ilegálním financováním předvolební kampaně ale není jedinou vážnou potíží, které Temer čelí. Už dlouhé měsíce na něm visí i podezření z korupce.

To se prohloubilo před několika týdny, kdy brazilský list O Globo publikoval tajnou nahrávku ze schůzky mezi Temerem a vlivným podnikatelem Josleyem Batistou, šéfem koncernu zaměřeného na zpracování masa JBS.

Na ní Temer otevřeně schvaluje, aby Batista uplatil dříve vysoce postaveného brazilského politika Eduarda Cunhu. Ten ještě loni patřil mezi hlavní strůjce odvolání tehdejší prezidentky Dilmy Rousseffové.

Jenže Batista s policií spolupracuje. A sám pořídil tajnou nahrávku.

Cunha už dříve řekl, že má kompromitující materiály na vysoce postavené politiky v souvislosti s korupčním skandálem kolem polostátní ropné společnosti Petrobras. Zda mezi ně patří i Temer, není jasné.

Úplatek měl každopádně zajistit Cunhovo mlčení.

Temer je aktuálně kvůli nahrávce obviněn z maření spravedlnosti a z "pasivní" korupce.

Vše ale odmítá. Připustil sice, že se s Batistou setkal, jenže zmíněná nahrávka byla podle něj zinscenovaná. A ze své funkce odmítá odstoupit.

"Rezignaci nepodám. Moje jednání bylo správné," uvedl prezident, který je pod stále silnějším tlakem. Opozice žádá jeho odvolání, tzv. impeachment by však zabral dlouhou dobu. V případě Rousseffové trval celkem osm měsíců.

Brazílie v zajetí korupce

Poslední skandál z Brazílie ukazuje na široce rozšířenou korupci, která zasahuje tamní vysoce postavené politiky. Policie už přes dva roky vyšetřuje korupční chobotnici kolem firmy Petrobras. Z korupce je podezřelá až třetina členů Kongresu.

Tolerance ke korupci ale ve společnosti klesá. Na konci května proti Temerovi vyšly do ulic desítky tisíc lidí, kteří požadovali, aby odstoupil.