V Karabachu zemřely další desítky vojáků. Lidé se schovávají v krytech

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami o horskou enklávu Náhorní Karabach pokračovaly i v noci a v pátek zuří šestým dnem. Obě strany tvrdí, že způsobily nepříteli značné ztráty, ale nezdá se, že by některá získala převahu. V karabašské metropoli Stěpanakertu se lidé museli několikrát uchýlit do krytů v obavě z bombardování, uvedla agentura AFP.

V bojích s ázerbájdžánskými silami o Náhorní Karabach, ovládaný arménskými separatisty, zahynulo dalších 54 vojáků armády neuznávané karabašské republiky. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na náměstka ministra obrany Náhorního Karabachu Artura Sarkisjana.

Od nedělního propuknutí bojů s Ázerbájdžánem tak bylo zabito celkem 158 karabašských vojáků. "Je mnoho zraněných," dodal Sarkisjan.

Ázerbájdžánská armáda podle něj utrpěla mnohem vyšší ztráty: "Za uplynulých 24 hodin nepřítel přišel o 39 kusů obrněné techniky, čtyři bitevní letadla Su-25, tři bitevní vrtulníky Mi-24 a 830 zabitých vojáků. Zničili jsme také dělostřelecký oddíl nepřítele," prohlásil.

Tato tvrzení nebylo možné ověřit. Baku neuvádí ztráty své armády v konfliktu, jen počty civilistů zabitých arménským ostřelováním. Dřívější arménská tvrzení o sestřelených letadlech a vrtulnících ministerstvo obrany Ázerbájdžánu popřelo.

Arménské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo ochotu jednat za zprostředkování Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) o obnovení příměří. Francie, Rusko a Spojené státy, které spolupředsedají tzv. minské skupině OBSE, založené v roce 1992, aby napomohla k urovnání arménsko-ázerbájdžánského konfliktu, ve čtvrtek vyzvaly k okamžitému příměří. Ale podle Turecka by tři velmoci neměly hrát v mírovém urovnání žádnou roli, napsala agentura Reuters.

Dva francouzští novináři z listu Le Monde, zranění v Karabachu, byli v noci přepraveni ze Stěpanakertu do Jerevanu, uvedl Interfax s tím, že stav jednoho z nich lékaři označují za vážný. Připomněla, že francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil pro novináře vyslat letadlo, které by je přepravilo do vlasti, jakmile to bude možné.

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - panuje mezi Arménií a Ázerbájdžánem dlouhodobě. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za existence Sovětského svazu a Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30.000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků.

V současné době se enkláva a přilehlý Lačinský koridor, vedoucí do Arménie, nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie, zatímco Ázerbájdžán považuje území za okupované.

Video: Ázerbájdžán se chlubí svými nálety