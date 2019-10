Biden přiostřuje. Poprvé veřejně vyzval k podání ústavní žaloby na Trumpa

Favorit boje o nominaci Demokratické strany do prezidentských voleb v USA Joe Biden dnes poprvé veřejně vyzval k podání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa.

V projevu před svými příznivci ve státě New Hampshire někdejší viceprezident Spojených států mimo jiné řekl, že Trump porušil přísahu a zradil národ. V rychlé reakci na twitteru šéf Bílého domu uvedl, že se ničeho nedopustil a Bidena označil za trapného.

"Před zraky celého světa a amerického lidu porušil Donald Trump svou prezidentskou přísahu, zradil tento národ a spáchal činy, které zakládají důvod k podání ústavní žaloby," uvedl někdejší zástupce prezidenta Baracka Obamy. "Abychom zachovali naši ústavu, naši demokracii, naši základní integritu, měla by na něj být podána ústavní žaloba," dodal.

Tím, že žádal cizí mocnosti, aby zasáhly do voleb v roce 2020, Trump podle Bidena "vystřílel díry do ústavy". "Nezkouší nás. On se nám vysmívá," dodal prezidentský kandidát na adresu současného šéfa Bílého domu.

Trump reagoval na twitteru několik minut po Bidenově projevu. Bidena označil za trapného. On a jeho syn Hunter podle Trumpa okradl "nejméně dvě země o miliony dolarů". "Já jsem neudělal nic špatného," dodal prezident, podle nějž neměl Biden kvůli "selhávající kampani" jinou možnost, než vyzvat k takzvanému impeachmentu. Později Trump zveřejnil na svém twitterovém účtu ještě video, které se týká ukrajinské kauzy "ospalého Joea Bidena".

O podání ústavní žaloby se před časem začalo znovu hovořit v souvislosti s kauzou, která vypukla kvůli stížnosti whistleblowera. Ten upozornil na červencový telefonát Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pracovník amerických zpravodajských služeb ve své stížnosti uvedl, že Trump vyvíjel na Zelenského nátlak, aby ukrajinská justice začala vyšetřovat Trumpova politického rivala Bidena kvůli dřívějšímu působení jeho syna Huntera v ukrajinské energetické firmě.

Krátce před telefonátem Trump zablokoval peníze na vojenskou pomoc Ukrajině, čímž chtěl podle některých na Zelenského vyvíjet nátlak. Na konci září předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová oznámila, že Sněmovna zahájí proces přípravy ústavní žaloby na Trumpa.

V úterý Bílý dům odmítl s výbory Sněmovny reprezentantů spolupracovat při jejich vyšetřování prezidenta, protože toto vyšetřování považuje za neopodstatněné a neústavní.