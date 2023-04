Biden v příštím roce plánuje obhájit funkci. S oficiálním oznámením kandidatury počká

Na italský ostrov Lampedusa dorazilo jen o víkendu dalších více než tisíc migrantů, v tamním středisku pro běžence s kapacitou asi 300 lidí je tak nyní na 1880 migrantů. Informovala o tom v pondělí agentura APA. Italská pobřežní stráž provedla také nejméně dvě velké operace na záchranu dalších asi 1200 migrantů, uvedla televize Rai.

Loď Diciotti italské pobřežní stráže v pondělí dorazila k rybářské lodi se 400 běženci, která o víkendu marně čekala na pomoc ve vodách nedaleko Malty. Podle serveru The Times of Malta vyplula z libyjského Tobrúku před několika dny, a když se přiblížila do maltské záchranné zóny, místní úřady podle některých zdrojů pouze nařídily nákladní lodi, aby jim doplnila palivo. Podle nevládní organizace Sea Watch je plavidlo bez kapitána, který loď opustil, jak to obvykle dělají pašeráci migrantů.

Italská média informovala, že k lodi se 400 migranty dorazila italská pobřežní stráž, která loď doprovází do bezpečného přístavu. V místě je silný vítr a vysoké vlny, uvedla Rai. Další loď italské pobřežní stráže doprovází jinou rybářskou loď, na níž je v Jónském moři asi 800 běženců; 150 z nich bylo přeloženo na jiná plavidla pobřežní stráže.