"Biden je impotentní." Ukrajinští vojáci vyhlížejí nevyzpytatelného Trumpa

Ukrajinští vojáci bojující na frontě proti ruskému agresorovi vědí, že zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem změní jejich životy. Někteří doufají, že k lepšímu, a kritizují váhavost současné administrativy Joea Bidena.

Reportéři agentury Associated Press navštívili ukrajinskou brigádu ve východní Charkovské oblasti. "Změny jsou dobré. Možná se dočkáme větší podpory. Navíc mají (americká vláda) svůj plán, jak tuhle válku ukončit. Jen jedna věc mě zmátla a to je věta o 24 hodinách, protože není možné, abychom jim (Rusům) dali naši zemi, protože pak by to mohlo pokračovat. Existuje pouze úplné vítězství," tvrdí velitel houfnice 57. motorizované brigády s přezdívkou "Kot" v narážce na Trumpův předvolební slib, že ruskou agresi ukončí během jednoho dne.

Novináři mluvili také s příslušníky jednotky operátorů dronů, kteří posílají balíky se zásobami jídla, vody a ohřívačů rukou vojákům bojujícím 15 minut letu od základny. Operátor z 13. brigády Národní gardy Chartia s přezdívkou "Kit" za pomoci kamery s nočním viděním shazuje desetikilogramové balíčky co nejblíže k pozici, kde bojují pěšáci s ruskými jednotkami. Dodávka jim vydrží dva až tři dny.

"Tohle je naše země a my nechápeme ta hlasitá prohlášení (Rusů), že tady něco osvobozují a někoho zachraňují, a přitom po sobě nechávají jen ruiny a kamení. Snažíme se je ze všech sil zničit a získat zpět naše území, aby to nepokračovalo, aby už nebyla žádná zničená města a zničené životy," tvrdí "Kit".

O reakci ukrajinských vojáků na Trumpovo vítězství požádal i deník Kyiv Independent. Odstřelovač ze speciálních operačních sil "Bart", který se po nasazení v Charkovské oblasti podrobuje rehabilitaci, si myslí, že volba je věc Američanů a pomoc Ukrajině se po zvolení Trumpa nezastaví.

"Naopak dojde k razantnějším akcím. Například povolí údery na ruské území pomocí ATACMS (taktické balistické střely) nebo dojde k nějaké opravdové reakci ohledně nasazení kluků ze Severní Koreje (Ti bojují proti Ukrajincům v ruské Kurské oblasti.). Domnívám se, že Biden a jeho administrativa jsou impotentní. A mimochodem, první Javeliny (přenosná protitanková střela) k nám začaly chodit od Trumpa, jestli si vzpomínáte. S Bidenem se Amerika nestala supervelmocí, ale pouze vše toleruje. Možná jsem jen optimista," dodal "Bart".

Trump kritický k počínání ruského prezidenta Vladimira Putina, který dal rozkaz k plnohodnotné invazi do sousední země, zatím příliš není. V souvislosti s útokem na Ukrajinu ho nazval "docela chytrým" a opakovaně kritizoval americkou podporu napadené zemi. Její hlavu státu, Volodymyra Zelenského, charakterizoval jako "největšího obchodníka na světě", který získal americkou pomoc.

V současné době Rusko stále častěji zasahuje Charkovskou oblast ničivými klouzavými bombami a útočí na ni roji bezpilotních letounů s municí. Jednotky agresora postupují v Doněcké a Záporožské oblasti.

Bidenova administrativa nyní uvedla, že do Trumpovy inaugurace 20. ledna pošle na Ukrajinu co nejvíce pomoci, aby jí pomohla zadržet ruské síly a umožnila jí silnou pozici při případných mírových jednáních. Rusko ale zatím tvrdě útočí a snaží se o získání převahy v nadcházejících, podle většiny názoru rozhodujících týdnech, dodává AP.

Mezi Trumpem a Putinem se něco děje. Kreml na telefonát reaguje podivně. (Celý článek s videem zde)