Ukrajinské úřady evakuují obyvatele obce Kurachov v Doněcké oblasti v reakci na rostoucí hrozbu ruských útoků. Novinář Borys Sachalko ze serveru Current Time se připojil k policii, aby pomohl při záchraně jedné z místních obyvatelek. Aby se posádka vozidla vyhnula sebevražedným ruským dronům, musela projet obcí zběsilou rychlostí.

Na cestě za pomocí Natalyi, místní obyvatelce z okupanty ohrožené obce, se policista Artyom Shchus za volantem odvážně řítil polními cestami rychlostí 150 kilometrů za hodinu. "Jeď opatrně! Zpomal před zatáčkou!" naléhal na něj jeho vystresovaný kolega, zatímco se snažili uniknout nebezpečí. "Vím, co kur*a dělám!" odvětil rázně řidič.

Když ozbrojená jednotka dorazila k jejímu domu, měla jen pár vteřin na to, aby pomohla postarší ženě nastoupit do vozidla. "Nastupte si, nastupte," křičeli policisté, zatímco házeli všechen její majetek do kufru vozu.

Obyvatelům Kurachova hrozí kvůli ruským okupantům nebezpečí, což donutilo vládu k urgentním krokům. Závažnost situace se projevila pouze hodinu po odjezdu záchranné jednotky. Evakuační centrum, v němž Natalya přebývala, bylo vybombardováno, píše Rádio Svobodná Evropa.

Ukrajinští obyvatelé se nyní musí vyhýbat sebevražedným dronům, které ruští vojáci běžně používají na frontových liniích. Redaktorka deníku Aktuálně.cz hovořila v Kyjevě s analytikem ukrajinského ministerstva obrany, který pod podmínkou anonymity popsal, že Rusové nově - a nejen v Chersonu - "chytají" civilisty a svrhávají na ně výbušniny. "Dělají to s cílem takzvané rusifikace, chtějí Ukrajinu pro sebe a nacházejí zábavu v zabíjení našich obyvatel. Drony nyní létají ve skupinách a útočí na všechno, co se hýbe," vysvětlil.

